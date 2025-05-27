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В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин

В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин - 27.05.2025, ПРАЙМ

В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин

Цены на нефтепродукты на российских заправках в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%, то есть в границах инфляции, тем временем летом значительного... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T07:21+0300

2025-05-27T07:21+0300

2025-05-27T07:21+0300

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алексей сазанов

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты на российских заправках в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%, то есть в границах инфляции, тем временем летом значительного изменения стоимости не ожидается, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Прирост топливных цен будет оставаться в границах инфляции. Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2025 года не превысит 8% (декабрь к декабрю). Соответственно, прирост розничных цен на автомобильный бензин составит не более 7,5%, а на дизельное топливо - не более 6,5%, с учетом текущей динамики", - ответил он на вопрос о том, насколько могут вырасти цены на топливо за 2025 год. В то же время Терешкин отметил, что основные риски роста цен будут сосредоточены на оптовом рынке, а не в рознице. Причиной является ожидаемое изменение правил демпферного механизма. Согласно действующим нормам, нефтяники лишаются субсидий в том случае, если среднемесячная биржевая цена на бензин превышает предельный уровень на 10%, а цена на дизтопливо - на 20%. Регуляторы могут повысить планку до 20% и 30% соответственно. Это подстегнет рост биржевых цен, что скажется на независимых АЗС, объяснил эксперт. При этом розничные цены на топливо по-прежнему останутся в границах инфляции, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". "Летом будет сохраняться статус-кво, поскольку правительство пока не планирует урезать субсидии по демпферу", - добавил он. Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял глава ведомства Сергей Цивилев. Власти обсуждают повышение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу. Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, москва, сергей цивилев, алексей сазанов, игорь сечин, сколково, роснефть, минфин