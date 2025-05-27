Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250527/skolkovo-857944768.html
В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин
В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин - 27.05.2025, ПРАЙМ
В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин
Цены на нефтепродукты на российских заправках в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%, то есть в границах инфляции, тем временем летом значительного... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T07:21+0300
2025-05-27T07:21+0300
энергетика
экономика
россия
рф
москва
сергей цивилев
алексей сазанов
игорь сечин
сколково
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857944768.jpg?1748319663
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты на российских заправках в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%, то есть в границах инфляции, тем временем летом значительного изменения стоимости не ожидается, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Прирост топливных цен будет оставаться в границах инфляции. Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2025 года не превысит 8% (декабрь к декабрю). Соответственно, прирост розничных цен на автомобильный бензин составит не более 7,5%, а на дизельное топливо - не более 6,5%, с учетом текущей динамики", - ответил он на вопрос о том, насколько могут вырасти цены на топливо за 2025 год. В то же время Терешкин отметил, что основные риски роста цен будут сосредоточены на оптовом рынке, а не в рознице. Причиной является ожидаемое изменение правил демпферного механизма. Согласно действующим нормам, нефтяники лишаются субсидий в том случае, если среднемесячная биржевая цена на бензин превышает предельный уровень на 10%, а цена на дизтопливо - на 20%. Регуляторы могут повысить планку до 20% и 30% соответственно. Это подстегнет рост биржевых цен, что скажется на независимых АЗС, объяснил эксперт. При этом розничные цены на топливо по-прежнему останутся в границах инфляции, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". "Летом будет сохраняться статус-кво, поскольку правительство пока не планирует урезать субсидии по демпферу", - добавил он. Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял глава ведомства Сергей Цивилев. Власти обсуждают повышение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу. Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, сергей цивилев, алексей сазанов, игорь сечин, сколково, роснефть, минфин
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Алексей Сазанов, Игорь Сечин, Сколково, Роснефть, Минфин
07:21 27.05.2025
 
В "Сколково" рассказали, на сколько вырастут цены на бензин

Терешкин: цены на бензин в России в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цены на нефтепродукты на российских заправках в 2025 году вырастут не более, чем на 7,5%, то есть в границах инфляции, тем временем летом значительного изменения стоимости не ожидается, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
"Прирост топливных цен будет оставаться в границах инфляции. Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2025 года не превысит 8% (декабрь к декабрю). Соответственно, прирост розничных цен на автомобильный бензин составит не более 7,5%, а на дизельное топливо - не более 6,5%, с учетом текущей динамики", - ответил он на вопрос о том, насколько могут вырасти цены на топливо за 2025 год.
В то же время Терешкин отметил, что основные риски роста цен будут сосредоточены на оптовом рынке, а не в рознице. Причиной является ожидаемое изменение правил демпферного механизма. Согласно действующим нормам, нефтяники лишаются субсидий в том случае, если среднемесячная биржевая цена на бензин превышает предельный уровень на 10%, а цена на дизтопливо - на 20%. Регуляторы могут повысить планку до 20% и 30% соответственно. Это подстегнет рост биржевых цен, что скажется на независимых АЗС, объяснил эксперт.
При этом розничные цены на топливо по-прежнему останутся в границах инфляции, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". "Летом будет сохраняться статус-кво, поскольку правительство пока не планирует урезать субсидии по демпферу", - добавил он.
Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял глава ведомства Сергей Цивилев.
Власти обсуждают повышение порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, обсуждаются разные варианты - 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизельному топливу.
Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.
Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСергей ЦивилевАлексей СазановИгорь СечинСколковоРоснефтьМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала