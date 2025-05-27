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Индекс доверия потребителей в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс доверия потребителей в США в мае вырос сильнее прогноза - 27.05.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс доверия потребителей в США в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:15+0300
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2025-05-27T17:15+0300
экономика
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мировая экономика
индекс потребительского доверия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя лишь до 87 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 86 пунктов. Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 72,8 пункта с пересмотренного значения апреля. А индекс экономических условий вырос до 135,9 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
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сша, мировая экономика, индекс потребительского доверия
Экономика, США, Мировая экономика, Индекс потребительского доверия
Индекс доверия потребителей в США в мае вырос сильнее прогноза
Conference Board: индекс доверия потребителей в США в мае увеличился до 98 пунктов
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя лишь до 87 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 86 пунктов.
Кроме того, индекс экономических ожиданий поднялся до 72,8 пункта с пересмотренного значения апреля. А индекс экономических условий вырос до 135,9 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
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