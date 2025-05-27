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В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине
В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине
Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:36+0300
2025-05-27T09:36+0300
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий мегаполис – идеальная площадка, исходя из логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил РИА Новости представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. "Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину", - сказал представитель партии. По его словам, географическая расположенность, нейтральность Турции делают Стамбул идеальной и удобной площадкой для переговоров. "Турция сохраняет нейтралитет и старается выступать в роли посредника, что способствует созданию доверительной атмосферы для участников переговоров, делает турецкую площадку приоритетной. Турция не участвует напрямую в конфликте и обладает возможностью поддерживать диалог в посреднической роли, избегая прямых конфликтных интересов. Главной целью Турции является добиться прекращения огня", - сказал собеседник агентства.
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россия, турция, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, мид
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД
09:36 27.05.2025
 
В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине

В Турецкой Ak Parti назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине

© fotolia.com / Aviator70" Стамбул
 Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© fotolia.com / Aviator70
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий мегаполис – идеальная площадка, исходя из логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил РИА Новости представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
"Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину", - сказал представитель партии.
По его словам, географическая расположенность, нейтральность Турции делают Стамбул идеальной и удобной площадкой для переговоров.
"Турция сохраняет нейтралитет и старается выступать в роли посредника, что способствует созданию доверительной атмосферы для участников переговоров, делает турецкую площадку приоритетной. Турция не участвует напрямую в конфликте и обладает возможностью поддерживать диалог в посреднической роли, избегая прямых конфликтных интересов. Главной целью Турции является добиться прекращения огня", - сказал собеседник агентства.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯСтамбулУКРАИНАВладимир ПутинДмитрий ПесковМИД
 
 
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