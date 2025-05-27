https://1prime.ru/20250527/sud-857952669.html
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка - 27.05.2025, ПРАЙМ
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:08+0300
2025-05-27T11:08+0300
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу ответчика и специально истребованное из первой инстанции дело, не нашла оснований для его передачи с целью пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года взыскал более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку начисляются проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга. Деньги Сбербанка были заморожены на его счетах в CIBC в феврале 2022 года из-за санкций в отношении крупнейшего российского банка. В суде ответчик заявил о том, что иск подан преждевременно, поскольку Сбербанк должен был сначала обратиться в канадское министерство иностранных дел за разрешением на разблокировку счетов. Суд, однако, согласился с истцом, что ответчик, незаконно удерживающий чужие денежные средства, сам мог обратиться за таким разрешением. Суды апелляционной и кассационной инстанций впоследствии оставили решение без изменения. CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
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финансы, банки, россия, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Сбербанк
Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка
ВС поддержал взыскание с канадского банка 121 млн рублей в пользу Сбербанка
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу ответчика и специально истребованное из первой инстанции дело, не нашла оснований для его передачи с целью пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года взыскал более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку начисляются проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга.
Деньги Сбербанка были заморожены на его счетах в CIBC в феврале 2022 года из-за санкций в отношении крупнейшего российского банка. В суде ответчик заявил о том, что иск подан преждевременно, поскольку Сбербанк должен был сначала обратиться в канадское министерство иностранных дел за разрешением на разблокировку счетов. Суд, однако, согласился с истцом, что ответчик, незаконно удерживающий чужие денежные средства, сам мог обратиться за таким разрешением.
Суды апелляционной и кассационной инстанций впоследствии оставили решение без изменения.
CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Wintershall Dea GmbH