https://1prime.ru/20250527/sud-857952669.html

Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка

Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка - 27.05.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание с канадского банка в пользу Сбербанка

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:08+0300

2025-05-27T11:08+0300

2025-05-27T11:08+0300

финансы

банки

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c70de0736fcfda7c5ba229c6f9812466.jpg

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка около 2,1 миллиона канадских долларов (около 121 миллиона рублей по текущему курсу) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу ответчика и специально истребованное из первой инстанции дело, не нашла оснований для его передачи с целью пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года взыскал более 1,9 миллиона канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и более 146 тысяч канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 года. Кроме того, канадскому банку начисляются проценты с 30 августа 2023 года по дату фактического исполнения обязательств из расчета 5% годовых от суммы долга. Деньги Сбербанка были заморожены на его счетах в CIBC в феврале 2022 года из-за санкций в отношении крупнейшего российского банка. В суде ответчик заявил о том, что иск подан преждевременно, поскольку Сбербанк должен был сначала обратиться в канадское министерство иностранных дел за разрешением на разблокировку счетов. Суд, однако, согласился с истцом, что ответчик, незаконно удерживающий чужие денежные средства, сам мог обратиться за таким разрешением. Суды апелляционной и кассационной инстанций впоследствии оставили решение без изменения. CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.

https://1prime.ru/20250526/sud-857920769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, сбербанк