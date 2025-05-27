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Суд в Москве отклонил иск "Формулы кино" к "Синема Парку"

Суд в Москве отклонил иск "Формулы кино" к "Синема Парку" - 27.05.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве отклонил иск "Формулы кино" к "Синема Парку"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск сети кинотеатров "Формула кино", требовавшей взыскать с другой киносети "Синема Парк" (обе работают под брендом... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:28+0300

2025-05-27T14:28+0300

2025-05-27T14:28+0300

россия

синема парк

бизнес

арбитражный суд

иск

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск сети кинотеатров "Формула кино", требовавшей взыскать с другой киносети "Синема Парк" (обе работают под брендом "Объединенная киносеть "Формула кино/Синема Парк") около 857 миллионов рублей долга по арендной плате и неустойки, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор связан с договором аренды 2012 года, по которому "Синема Парк" арендует у "Формулы кино" мультиплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров на Можайском шоссе. По условиям договора, арендатор обязался ежемесячно вносить постоянную составляющую арендной платы из расчета 290 долларов за квадратный метр в год по льготному курсу 30 рублей за доллар. Стороны также договорились, что в случае нарушения договора арендатором, в том числе ввиду просрочки оплаты, арендодатель может отменить льготный курс и пересчитать платежи по актуальному курсу ретроспективно с 2018 года. Что "Формула кино" и сделала со ссылкой на неполную оплату аренды за март 2022 года. В своем иске, поданном в январе 2024 года, она потребовала от ответчика более 377 миллионов рублей долга за аренду и около 480 миллионов рублей неустойки. Суд, проанализировав условия договора, установил, что стороны не закрепили размер ежемесячной платы и, в частности, не договорились, что она вносится равными частями, согласовав только общий размер годовой платы и обязательство арендатора вносить плату ежемесячно. Эти условия "Синема Парком" были соблюдены. Так, за март 2022 года арендатор в апреле внес около 52 тысяч рублей. Кроме того, суд учел, что с мая 2022 по октябрь 2023 года истец принимал плату по льготному курсу, поэтому "утратил право ссылаться на обстоятельства, якобы наступившие в апреле 2022 года, в качестве основания для отмены льготного курса". Суд первой инстанции полностью отклонил исковые требования. По сообщениям СМИ, в 2017 году обе киносети приобрел бизнесмен Александр Мамут: "Формулу кино" - у Михаила Фридмана и его партнеров, "Синема Парк" - у сына Сулеймана Керимова. Гендиректор объединенной киносети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин в сентябре 2022 года подтвердил РИА Новости, что Мамут покинул пост председателя совета директоров киносети и вышел из его состава. По данным ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Формула кино" с февраля 2022 года является Ильшат Нигматуллин, президент группы компаний "Гранель". Единственным акционером АО "Синема Парк" по состоянию на начало 2024 года была кипрская CP Invest (Overseas) Limited. Сейчас в этом качестве в ЕГРЮЛ указан Мамут.

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россия, синема парк, бизнес, арбитражный суд, иск