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В Судане обвинили США в использовании запрещенного оружия - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Судане обвинили США в использовании запрещенного оружия
В Судане обвинили США в использовании запрещенного оружия - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Судане обвинили США в использовании запрещенного оружия
Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) используют запрещенное на международном уровне оружие, произведенное в США, | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T00:43+0300
2025-05-27T00:43+0300
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КАИР, 27 мая - ПРАЙМ. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) используют запрещенное на международном уровне оружие, произведенное в США, заявил министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер. На прошлой неделе пресс-служба госдепартамента заявила, что США в течение двух недель намерены ввести санкции в отношении Судана в связи с предполагаемым применением химического оружия властями этой страны. По мнению Вашингтона, правительство Судана применило химическое оружие в 2024 году. Власти Судана назвали заявления США ложью, не подкрепленной никакими доказательствами. "В тот момент, когда суданские вооруженные силы изъяли американские боеприпасы у формирований Сил быстрого реагирования, совершающих преступные действия, США поспешили обвинить Судан в использовании химического оружия", - написал аль-Айсер в соцсети X. По словам министра культуры и информации Судана, действия США "представляют собой попытку отвлечь внимание от использования СБР запрещенного на международном уровне оружия американского производства". Ранее вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). Ранее в конце марта они объявили о полном освобождении самой столицы. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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общество , мировая экономика, судан, сша, каир, мккк
Экономика, Общество , Мировая экономика, СУДАН, США, Каир, МККК
00:43 27.05.2025
 
В Судане обвинили США в использовании запрещенного оружия

В Судане заявили, что повстанцы используют запрещенное на международном уровне оружие

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КАИР, 27 мая - ПРАЙМ. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) используют запрещенное на международном уровне оружие, произведенное в США, заявил министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер.
На прошлой неделе пресс-служба госдепартамента заявила, что США в течение двух недель намерены ввести санкции в отношении Судана в связи с предполагаемым применением химического оружия властями этой страны. По мнению Вашингтона, правительство Судана применило химическое оружие в 2024 году. Власти Судана назвали заявления США ложью, не подкрепленной никакими доказательствами.
"В тот момент, когда суданские вооруженные силы изъяли американские боеприпасы у формирований Сил быстрого реагирования, совершающих преступные действия, США поспешили обвинить Судан в использовании химического оружия", - написал аль-Айсер в соцсети X.
По словам министра культуры и информации Судана, действия США "представляют собой попытку отвлечь внимание от использования СБР запрещенного на международном уровне оружия американского производства".
Ранее вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). Ранее в конце марта они объявили о полном освобождении самой столицы. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
 
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