https://1prime.ru/20250527/svo-857975023.html

"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ

"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ

Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T21:16+0300

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами, утверждается в публикации американского специализированного издания Military Watch Magazine.Ссылаясь на оценки известного аналитика Джеффри Льюиса, авторы статьи заявляют, что власти либо лгут об эффективности ЗРК Patriot, либо их дезинформируют. "И это, - говорится в статье, - нас чертовски беспокоит".Вместе с тем в материале рассказывается, что офицеры Вооруженных сил Украины многократно сообщали о ненадежности комплексов MIM-104 Patriot. В частности, отмечалась их низкая эффективность в работе против основных баллистических ракетных комплексов ВС России "Искандер-М".

https://1prime.ru/20250526/rakety-857936026.html

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всу, patriot, экспертное мнение, украина, сша