Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250527/svo-857975023.html
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ
Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T21:16+0300
2025-05-27T21:18+0300
всу
patriot
экспертное мнение
украина
сша
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75529/89/755298926_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_592325d1fc22124abb0282d8a8954456.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами, утверждается в публикации американского специализированного издания Military Watch Magazine.Ссылаясь на оценки известного аналитика Джеффри Льюиса, авторы статьи заявляют, что власти либо лгут об эффективности ЗРК Patriot, либо их дезинформируют. "И это, - говорится в статье, - нас чертовски беспокоит".Вместе с тем в материале рассказывается, что офицеры Вооруженных сил Украины многократно сообщали о ненадежности комплексов MIM-104 Patriot. В частности, отмечалась их низкая эффективность в работе против основных баллистических ракетных комплексов ВС России "Искандер-М".
https://1prime.ru/20250526/rakety-857936026.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75529/89/755298926_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_b2b2eac2b5cf55f8295f3689b5bcc6ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, patriot, экспертное мнение, украина, сша
ВСУ, Patriot, экспертное мнение, УКРАИНА, США, Вооружения
21:16 27.05.2025 (обновлено: 21:18 27.05.2025)
 
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ

MWM: системы Patriot не справляются даже с простыми перехватами

США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами, утверждается в публикации американского специализированного издания Military Watch Magazine.
Ссылаясь на оценки известного аналитика Джеффри Льюиса, авторы статьи заявляют, что власти либо лгут об эффективности ЗРК Patriot, либо их дезинформируют.
"И это, - говорится в статье, - нас чертовски беспокоит".
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ
Вчера, 18:13
Вместе с тем в материале рассказывается, что офицеры Вооруженных сил Украины многократно сообщали о ненадежности комплексов MIM-104 Patriot. В частности, отмечалась их низкая эффективность в работе против основных баллистических ракетных комплексов ВС России "Искандер-М".
 
ВооруженияВСУPatriotэкспертное мнениеУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала