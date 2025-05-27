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"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ
Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T21:16+0300
2025-05-27T21:16+0300
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами, утверждается в публикации американского специализированного издания Military Watch Magazine.Ссылаясь на оценки известного аналитика Джеффри Льюиса, авторы статьи заявляют, что власти либо лгут об эффективности ЗРК Patriot, либо их дезинформируют. "И это, - говорится в статье, - нас чертовски беспокоит".Вместе с тем в материале рассказывается, что офицеры Вооруженных сил Украины многократно сообщали о ненадежности комплексов MIM-104 Patriot. В частности, отмечалась их низкая эффективность в работе против основных баллистических ракетных комплексов ВС России "Искандер-М".
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всу, patriot, экспертное мнение, украина, сша
ВСУ, Patriot, экспертное мнение, УКРАИНА, США, Вооружения
"Нас чертовски беспокоит". Вскрылось очередное слабое место ВСУ
MWM: системы Patriot не справляются даже с простыми перехватами
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия Patriot, которые западные страны поставляют Украине, не справляются даже с самыми простыми перехватами, утверждается в публикации американского специализированного издания Military Watch Magazine.
Ссылаясь на оценки известного аналитика Джеффри Льюиса, авторы статьи заявляют, что власти либо лгут об эффективности ЗРК Patriot, либо их дезинформируют.
"И это, - говорится в статье, - нас чертовски беспокоит".
"Применим другое оружие". В России пообещали ответить на поставку ракет ВСУ
Вместе с тем в материале рассказывается, что офицеры Вооруженных сил Украины многократно сообщали о ненадежности комплексов MIM-104 Patriot. В частности, отмечалась их низкая эффективность в работе против основных баллистических ракетных комплексов ВС России "Искандер-М".