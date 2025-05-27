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Правительство утвердило план развития отрасли связи - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство утвердило план развития отрасли связи
Правительство утвердило план развития отрасли связи - 27.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило план развития отрасли связи
Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:04+0300
2025-05-27T10:04+0300
технологии
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. "План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи". Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи". План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
10:04 27.05.2025
 
Правительство утвердило план развития отрасли связи

Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.
В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
"План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи".
Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи".
План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.
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ТехнологииРОССИЯДмитрий ЧернышенкоМихаил Мишустин
 
 
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