https://1prime.ru/20250527/svyaz-857949776.html

Правительство утвердило план развития отрасли связи

Правительство утвердило план развития отрасли связи - 27.05.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило план развития отрасли связи

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:04+0300

2025-05-27T10:04+0300

2025-05-27T10:04+0300

технологии

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. "План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи". Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи". План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.

https://1prime.ru/20250523/shadaev-857877531.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин