https://1prime.ru/20250527/tarify-857959843.html
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам - 27.05.2025, ПРАЙМ
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам
Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:26+0300
2025-05-27T13:26+0300
2025-05-27T13:26+0300
экономика
бизнес
рф
москва
кемеровская область
сергей цивилев
антон силуанов
олег белозеров
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/82629/45/826294551_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30e1266d70ad443f5673e98ff3fd2486.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев. Цивилев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РЖД Олег Белозеров прибыли в Кемеровскую область по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Рабочий визит состоялся в рамках подготовки запланированного на этой неделе совещания по ситуации в угольной отрасли. Силуанов заявил журналистам, что правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные. "Угольщики запрашивают о том, чтобы была скидка по тарифам. Соответственно, думается, определяется механизм, каким образом эта скидка по тарифам будет предоставляться. Еще раз говорю, широкие меры, пока решение не принято, но оно будет принято в ближайшее время", - сказал Цивилев.
https://1prime.ru/20250523/rzhd-857861091.html
рф
москва
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82629/45/826294551_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805aa2b2cbc4e3ec704064020a73223e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, москва, кемеровская область, сергей цивилев, антон силуанов, олег белозеров, ржд
Экономика, Бизнес, РФ, МОСКВА, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Олег Белозеров, РЖД
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам
Цивилев: власти обсуждают, как будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев.
Цивилев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РЖД Олег Белозеров прибыли в Кемеровскую область по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Рабочий визит состоялся в рамках подготовки запланированного на этой неделе совещания по ситуации в угольной отрасли. Силуанов заявил журналистам, что правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные.
"Угольщики запрашивают о том, чтобы была скидка по тарифам. Соответственно, думается, определяется механизм, каким образом эта скидка по тарифам будет предоставляться. Еще раз говорю, широкие меры, пока решение не принято, но оно будет принято в ближайшее время", - сказал Цивилев.
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%