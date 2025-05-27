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Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам - 27.05.2025, ПРАЙМ
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам
Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:26+0300
2025-05-27T13:26+0300
экономика
бизнес
рф
москва
кемеровская область
сергей цивилев
антон силуанов
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев. Цивилев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РЖД Олег Белозеров прибыли в Кемеровскую область по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Рабочий визит состоялся в рамках подготовки запланированного на этой неделе совещания по ситуации в угольной отрасли. Силуанов заявил журналистам, что правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные. "Угольщики запрашивают о том, чтобы была скидка по тарифам. Соответственно, думается, определяется механизм, каким образом эта скидка по тарифам будет предоставляться. Еще раз говорю, широкие меры, пока решение не принято, но оно будет принято в ближайшее время", - сказал Цивилев.
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бизнес, рф, москва, кемеровская область, сергей цивилев, антон силуанов, олег белозеров, ржд
Экономика, Бизнес, РФ, МОСКВА, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Олег Белозеров, РЖД
13:26 27.05.2025
 
Власти обсудят, каким образом предоставить скидку на тарифы РЖД угольщикам

Цивилев: власти обсуждают, как будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузка угля в вагоны
Погрузка угля в вагоны - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают, каким образом будет предоставляться скидка на тарифы РЖД для угольщиков, заявил журналистам глава министерства энергетики Сергей Цивилев.
Цивилев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РЖД Олег Белозеров прибыли в Кемеровскую область по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Рабочий визит состоялся в рамках подготовки запланированного на этой неделе совещания по ситуации в угольной отрасли. Силуанов заявил журналистам, что правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные.
"Угольщики запрашивают о том, чтобы была скидка по тарифам. Соответственно, думается, определяется механизм, каким образом эта скидка по тарифам будет предоставляться. Еще раз говорю, широкие меры, пока решение не принято, но оно будет принято в ближайшее время", - сказал Цивилев.
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ЭкономикаБизнесРФМОСКВАКемеровская областьСергей ЦивилевАнтон СилуановОлег БелозеровРЖД
 
 
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