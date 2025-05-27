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Экс-главком ВКС РФ перечислил комплексы, способные перехватить Taurus - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Экс-главком ВКС РФ перечислил комплексы, способные перехватить Taurus
Экс-главком ВКС РФ перечислил комплексы, способные перехватить Taurus - 27.05.2025, ПРАЙМ
Экс-главком ВКС РФ перечислил комплексы, способные перехватить Taurus
Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:15+0300
2025-05-27T23:15+0300
вооружения
taurus
с-400
зрк с-300
перехват
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоречия в заявлениях немецких чиновников о решении по дальнобойному оружию для Киева - это игра с судьбой Европы. При этом официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что не станет комментировать информацию из Германии о том, что с Киева якобы сняли ограничения на дальность применения западного оружия. "Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 километров, способная лететь на высоте 50 метров с огибанием рельефа местности. Не только Германия, но и так называемая "коалиция желающих" раннее упражнялась в подобных перспективах", - сказал сенатор. По его словам, "перехватывать обозначенные Германией дальнобойные ракеты способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь" и другие". Он также добавил, что в данном случае его "больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы "коалиции желающих", а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа". При этом Бондарев добавил, что судя по последним публичным данным, канцлер ФРГ Фридрих Мерц немного запутался между своими планами, заявлениями и решениями. "Скорее всего, на канцлера Германии повлияли продолжающиеся последние дни массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. До него наконец доходит, что "коалиция желающих" реально может превратиться в коалицию пожалевших", - заключил сенатор. Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь"
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96
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taurus, с-400, зрк с-300, перехват
Вооружения, TAURUS, С-400, ЗРК С-300, перехват
23:15 27.05.2025
 
Экс-главком ВКС РФ перечислил комплексы, способные перехватить Taurus

Бондарев: ЗРК С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь" способны перехватить Taurus

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaTaurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоречия в заявлениях немецких чиновников о решении по дальнобойному оружию для Киева - это игра с судьбой Европы. При этом официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что не станет комментировать информацию из Германии о том, что с Киева якобы сняли ограничения на дальность применения западного оружия.
"Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 километров, способная лететь на высоте 50 метров с огибанием рельефа местности. Не только Германия, но и так называемая "коалиция желающих" раннее упражнялась в подобных перспективах", - сказал сенатор.
По его словам, "перехватывать обозначенные Германией дальнобойные ракеты способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь" и другие".
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине
7 мая, 12:23
Он также добавил, что в данном случае его "больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы "коалиции желающих", а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа".
При этом Бондарев добавил, что судя по последним публичным данным, канцлер ФРГ Фридрих Мерц немного запутался между своими планами, заявлениями и решениями. "Скорее всего, на канцлера Германии повлияли продолжающиеся последние дни массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. До него наконец доходит, что "коалиция желающих" реально может превратиться в коалицию пожалевших", - заключил сенатор.
Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь"
 
ВооруженияTAURUSС-400ЗРК С-300перехват
 
 
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