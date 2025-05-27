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СМИ: Трамп рассматривает возможность введения санкций против России

СМИ: Трамп рассматривает возможность введения санкций против России - 27.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп рассматривает возможность введения санкций против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T05:44+0300

2025-05-27T05:44+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в публикации. Согласно информации источников издания, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты. По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, "если последний рывок не сработает". "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", - заявила газете пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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мировая экономика, россия, москва, сша, украина, дональд трамп