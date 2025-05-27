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ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны с США, сообщил Трамп

ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны с США, сообщил Трамп - 27.05.2025, ПРАЙМ

ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны с США, сообщил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:55+0300

2025-05-27T16:55+0300

2025-05-27T16:55+0300

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ВАШИНГТОН, 27 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. "Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки. Оба (ЕС и Китай - ред.) будут очень счастливы и успешны, если они это сделают", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США ЕС потребуется время до 9 июля. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлины