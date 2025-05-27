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Трамп высказал угрозы в адрес России

Трамп высказал угрозы в адрес России - 27.05.2025, ПРАЙМ

Трамп высказал угрозы в адрес России

Президент США Дональд Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:15+0300

2025-05-27T19:15+0300

2025-05-27T19:31+0300

политика

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 27 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем"."Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив, что именно он комментирует.Трамп ранее заявлял в ходе общения с репортерами на пути в Вашингтон, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.

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дональд трамп, россия