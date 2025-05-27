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ЦБ предложил новое регулирование в сфере иммобилизованных активов банков

ЦБ предложил новое регулирование в сфере иммобилизованных активов банков - 27.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил новое регулирование в сфере иммобилизованных активов банков

Банк России донастроил параметры "риск-чувствительного лимита" (РЧЛ) для иммобилизованных активов (ИА) банков с универсальной лицензией и планирует внедрить его | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:02+0300

2025-05-27T13:02+0300

2025-05-27T13:02+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Банк России донастроил параметры "риск-чувствительного лимита" (РЧЛ) для иммобилизованных активов (ИА) банков с универсальной лицензией и планирует внедрить его в регулирование в следующем году, об этом сообщается в докладе для общественных консультаций ЦБ РФ. "По оценкам Банка России, на конец 2024 года общий объем ИА на балансах банков составил около 4 триллионов рублей, или 20% от их капитала. При этом у отдельных крупных банков доля таких активов превышает 30% от капитала", - говорится в материалах ЦБ. "Большая доля ИА на балансе банка может создавать риски для его кредиторов и вкладчиков, а также для стабильности всей финансовой системы. Чтобы регулировать эти риски, Банк России донастроил параметры РЧЛ и планирует внедрить его в регулирование в 2026 году", - добавляется там. РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в ИА свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. А одна из главных особенностей РЧЛ - что это не запретительный лимит, а механизм, требующий покрытия избыточных рисков за счет капитала банка (то есть за счет его акционеров). РЧЛ будет введен только для банков с универсальной лицензией, поясняет регулятор. В первоначальной концепции 2021 года в состав ИА входили основные средства (ОС), непрофильное имущество (например, инвестиционная недвижимость), инвестиции в непрофильные активы (например, нефинансовые компании), а также имущество, полученное в результате урегулирования проблемной задолженности. По результатам донастройки РЧЛ вносятся следующие ключевые изменения в его параметры: лимит будет установлен на уровне 25% от капитала, а не 30%, как планировалось ранее, снижается максимальный коэффициент иммобилизации до 3 с 5. Также исключаются из состава ИА ОС в размере менее 10% от капитала. Дополнительно включаются в состав ИА следующие активы: кредитные требования, выданные на финансирование ИА, бессрочные облигации (кроме субординированных), также активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности, но при этом такие активы будут включаться в ИА в зависимости от срока нахождения на балансе. Согласно докладу, устанавливается пятилетний график (с 2026 по 2030 год) с более плавным выходом на целевой уровень РЧЛ 25% по сравнению с прежним. Новый график даст банкам возможность оптимизировать состав ИА или создать необходимый запас капитала, поясняют в ЦБ. Текущее регулирование избыточных вложений в ИА достаточно мягкое, а гибкость текущего регулирования ИА невысока, считают там. "По нашим оценкам, около 3/4 банков с универсальной лицензией не будут затронуты новым регулированием, поскольку ИА на их балансе не превышают лимит. Оставшаяся четверть банков сможет либо избежать вычета за счет продажи ИА, либо создать запас капитала, чтобы смягчить влияние вычета на нормативы", - предполагает также регулятор.

https://1prime.ru/20250527/sud-857952669.html

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