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В Турции заявили о давлении Запада на Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Турции заявили о давлении Запада на Украину
В Турции заявили о давлении Запада на Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о давлении Запада на Украину
Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T05:47+0300
2025-05-27T05:47+0300
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Латифоглу предположил, что переговорный процесс будет поэтапным. "На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования", - сказал аналитик. При этом собеседник агентства отметил, что Запад "всё ещё давит на Украину, чтобы сорвать мирный процесс". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к Евросоюзу. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе. "Россия всё ещё называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя. Но все это сказывается на Украине, на мирном процессе", - сказал Латифоглу. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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мировая экономика, россия, украина, стамбул, турция, петер сийярто, владимир путин, дмитрий песков, ес, мид
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, ТУРЦИЯ, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС, МИД
05:47 27.05.2025
 
В Турции заявили о давлении Запада на Украину

Аналитик Латифоглу: ЕС оказывает давление на Украину, чтобы сорвать переговоры с Россией

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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Латифоглу предположил, что переговорный процесс будет поэтапным.
"На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования", - сказал аналитик.
При этом собеседник агентства отметил, что Запад "всё ещё давит на Украину, чтобы сорвать мирный процесс".
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к Евросоюзу. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе.
"Россия всё ещё называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя. Но все это сказывается на Украине, на мирном процессе", - сказал Латифоглу.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулТУРЦИЯПетер СийяртоВладимир ПутинДмитрий ПесковЕСМИД
 
 
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