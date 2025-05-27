Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/turtsiya-857950074.html
Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины
Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ
Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины
Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:15+0300
2025-05-27T10:15+0300
политика
турция
россия
украина
ватикан
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg
АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. "Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://1prime.ru/20250527/stambul-857948898.html
турция
украина
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_638777b34c5c9c7a906e226a28b85d27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, россия, украина, ватикан, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ВАТИКАН, переговоры
10:15 27.05.2025
 
Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины

Hürriyet: Турция готова принять встречу РФ и Украины в случае неудачи Ватикана

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
"Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
В Турции назвали Стамбул идеальным местом для переговоров по Украине
09:36
 
ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯУКРАИНАВАТИКАНпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала