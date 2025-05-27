https://1prime.ru/20250527/turtsiya-857950074.html

Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины

Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ

Турция заявила о готовности провести новый раунд переговоров РФ и Украины

Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:15+0300

2025-05-27T10:15+0300

2025-05-27T10:15+0300

политика

турция

россия

украина

ватикан

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. "Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://1prime.ru/20250527/stambul-857948898.html

турция

украина

ватикан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, украина, ватикан, переговоры