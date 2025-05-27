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Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250527/turtsiya-857962144.html
Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан
Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ
Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом в связи с возможностью атак на газопровод "Турецкий поток". | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:58+0300
2025-05-27T13:58+0300
энергетика
газ
россия
турция
украина
газопровод "турецкий поток"
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом в связи с возможностью атак на газопровод "Турецкий поток". "По этому вопросу мы находимся в контакте как с нашими российскими, так и украинскими партнерами. В случае возникновения такого риска, наши российские коллеги информируют нас об этом, координируем действия с Украиной. Наша позиция состоит в том, что ни один вопрос, представляющий значимость для Турции, не стал бы мишенью в конфликте. Этот вопрос находится в координации, газопровод работает", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
https://1prime.ru/20250527/fidan-857960409.html
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газ, россия, турция, украина, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Газопровод "Турецкий поток"
13:58 27.05.2025
 
Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан

Фидан: Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом по "Турецкому потоку"

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : "Турецкий поток"
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом в связи с возможностью атак на газопровод "Турецкий поток".
"По этому вопросу мы находимся в контакте как с нашими российскими, так и украинскими партнерами. В случае возникновения такого риска, наши российские коллеги информируют нас об этом, координируем действия с Украиной. Наша позиция состоит в том, что ни один вопрос, представляющий значимость для Турции, не стал бы мишенью в конфликте. Этот вопрос находится в координации, газопровод работает", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан
13:29
 
ЭнергетикаГазРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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