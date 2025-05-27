https://1prime.ru/20250527/turtsiya-857962144.html

Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан

Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ

Турция контактирует с РФ и Украиной по "Турецкому потоку", заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом в связи с возможностью атак на газопровод "Турецкий поток". | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:58+0300

2025-05-27T13:58+0300

2025-05-27T13:58+0300

энергетика

газ

россия

турция

украина

газопровод "турецкий поток"

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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой и Киевом в связи с возможностью атак на газопровод "Турецкий поток". "По этому вопросу мы находимся в контакте как с нашими российскими, так и украинскими партнерами. В случае возникновения такого риска, наши российские коллеги информируют нас об этом, координируем действия с Украиной. Наша позиция состоит в том, что ни один вопрос, представляющий значимость для Турции, не стал бы мишенью в конфликте. Этот вопрос находится в координации, газопровод работает", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

https://1prime.ru/20250527/fidan-857960409.html

турция

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газ, россия, турция, украина, газопровод "турецкий поток"