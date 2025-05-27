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Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли
Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли - 27.05.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли
Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:50+0300
2025-05-27T12:50+0300
энергетика
россия
промышленность
уголь
добыча угля
антон силуанов
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КЕМЕРОВО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Совещание по вопросам угольной отрасли прошло во вторник в Кемеровской области с участием Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и генерального директора РЖД Олега Белозерова. "Есть целый ряд инструментариев, который сегодня обсуждался и которые мы себе определили. Будем докладывать это в правительстве РФ и вырабатывать соответствующие предложения. Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов по итогам совещания.
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россия, промышленность, уголь, добыча угля, антон силуанов
Энергетика, РОССИЯ, Промышленность, уголь, добыча угля, Антон Силуанов
12:50 27.05.2025
 
Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли

Силуанов: правительство рассмотрит системные и адресные меры поддержки угольной отрасли

© Фото : ОАО "Кузбасская топливная компания"Добыча каменного угля
Добыча каменного угля - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : ОАО "Кузбасская топливная компания"
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КЕМЕРОВО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Совещание по вопросам угольной отрасли прошло во вторник в Кемеровской области с участием Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и генерального директора РЖД Олега Белозерова.
"Есть целый ряд инструментариев, который сегодня обсуждался и которые мы себе определили. Будем докладывать это в правительстве РФ и вырабатывать соответствующие предложения. Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов по итогам совещания.
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ЭнергетикаРОССИЯПромышленностьугольдобыча угляАнтон Силуанов
 
 
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