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Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли

Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли - 27.05.2025, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит меры поддержки угольной отрасли

Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:50+0300

2025-05-27T12:50+0300

2025-05-27T12:50+0300

энергетика

россия

промышленность

уголь

добыча угля

антон силуанов

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КЕМЕРОВО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Совещание по вопросам угольной отрасли прошло во вторник в Кемеровской области с участием Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и генерального директора РЖД Олега Белозерова. "Есть целый ряд инструментариев, который сегодня обсуждался и которые мы себе определили. Будем докладывать это в правительстве РФ и вырабатывать соответствующие предложения. Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов по итогам совещания.

https://1prime.ru/20250526/siluanov-857921230.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, уголь, добыча угля, антон силуанов