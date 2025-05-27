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"Цивилизационная угроза". В США запаниковали из-за планов ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Цивилизационная угроза". В США запаниковали из-за планов ЕС по Украине
"Цивилизационная угроза". В США запаниковали из-за планов ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Цивилизационная угроза". В США запаниковали из-за планов ЕС по Украине
Решение политиков в Европе позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием несет угрозу для всего континента. Такое мнение выразил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:10+0300
2025-05-27T13:10+0300
политика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение политиков в Европе позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием несет угрозу для всего континента. Такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в социальной сети Х."Лидеры ЕС заигрывают с ядерной войной, чтобы сохранить свою ускользающую власть. Они представляют цивилизационную угрозу всему континенту", — отметил он.Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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украина, германия, сша, ес
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, ЕС
13:10 27.05.2025
 
"Цивилизационная угроза". В США запаниковали из-за планов ЕС по Украине

Журналист Фази: решение разрешить удары вглубь России создает угрозу для Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение политиков в Европе позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием несет угрозу для всего континента. Такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в социальной сети Х.
"Лидеры ЕС заигрывают с ядерной войной, чтобы сохранить свою ускользающую власть. Они представляют цивилизационную угрозу всему континенту", — отметил он.
Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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