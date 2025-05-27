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"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T08:50+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день", - заметил он.Боуз подчеркнул, что "преступники и мошенники" из ЕС и Британии готовы тратить миллионные суммы, чтобы отсрочить неизбежное поражение Киева. Кроме того, именно постоянные неудачи Украины становятся главной причиной ее поражения, резюмировал он.Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине лишь усугубляет конфликт и не способствует переговорам, а также будет иметь негативный эффект в перспективе.
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запад, украина
Экономика, ЗАПАД, УКРАИНА
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Журналист Боуз: Европа лишь пытается отсрочить неизбежное поражение Украины
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день", - заметил он.
Боуз подчеркнул, что "преступники и мошенники" из ЕС и Британии готовы тратить миллионные суммы, чтобы отсрочить неизбежное поражение Киева. Кроме того, именно постоянные неудачи Украины становятся главной причиной ее поражения, резюмировал он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине лишь усугубляет конфликт и не способствует переговорам, а также будет иметь негативный эффект в перспективе.
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