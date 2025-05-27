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"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:50+0300
2025-05-27T08:50+0300
экономика
запад
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день", - заметил он.Боуз подчеркнул, что "преступники и мошенники" из ЕС и Британии готовы тратить миллионные суммы, чтобы отсрочить неизбежное поражение Киева. Кроме того, именно постоянные неудачи Украины становятся главной причиной ее поражения, резюмировал он.Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине лишь усугубляет конфликт и не способствует переговорам, а также будет иметь негативный эффект в перспективе.
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запад, украина
Экономика, ЗАПАД, УКРАИНА
08:50 27.05.2025
 
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине

Журналист Боуз: Европа лишь пытается отсрочить неизбежное поражение Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, а страны ЕС только пытаются отсрочить неизбежное, финансируя киевский режим. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день", - заметил он.
Боуз подчеркнул, что "преступники и мошенники" из ЕС и Британии готовы тратить миллионные суммы, чтобы отсрочить неизбежное поражение Киева. Кроме того, именно постоянные неудачи Украины становятся главной причиной ее поражения, резюмировал он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине лишь усугубляет конфликт и не способствует переговорам, а также будет иметь негативный эффект в перспективе.
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