Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/ukraina-857948234.html
"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину
"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ
"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину
План ряда европейских стран, предусматривающий отправку войск на Украину по факту является мертвым из-за отсутствия поддержки со стороны США, пишет британская... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:21+0300
2025-05-27T09:22+0300
политика
европа
украина
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. План ряда европейских стран, предусматривающий отправку войск на Украину по факту является мертвым из-за отсутствия поддержки со стороны США, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника."Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда - ред.) Трампа, а тот не готов ее предоставить", - сообщает газета. Однако, неназванный французский дипломат, которого также цитирует издание, опроверг данное утверждение, назвав его не соответствующим действительности и в сильной мере преувеличенным. По его словам, ряд стран продолжает работу над планом.По итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах представителей коалиции по отправке на украинские территории так называемых "сил сдерживания". По его словам, эта франко-британская инициатива не должна заменять украинские войска, и данные силы не будут являться миротворцами. Их задачей станет сдерживание России, и они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегических точках. Как отметил французский лидер, несмотря на то, что не все представители коалиции поддержали данную инициативу, препятствий в реализации плана нет.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения миротворческих сил на территории Украины. Он пояснил, что в случае размещения иностранного контингента Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как данный контингент будет создавать "факты на земле". Кроме того, ранее в МИД России характеризовали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину как провокационный шаг, призванный поддерживать ложные надежды представителей киевского режима.
https://1prime.ru/20250527/ukraina-857947261.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, сша, ес
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, США, ЕС
09:21 27.05.2025 (обновлено: 09:22 27.05.2025)
 
"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину

FT: без поддержки Трампа план Европы по отправке военных на Украину не имеет смысла

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. План ряда европейских стран, предусматривающий отправку войск на Украину по факту является мертвым из-за отсутствия поддержки со стороны США, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
"Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда - ред.) Трампа, а тот не готов ее предоставить", - сообщает газета.
Однако, неназванный французский дипломат, которого также цитирует издание, опроверг данное утверждение, назвав его не соответствующим действительности и в сильной мере преувеличенным. По его словам, ряд стран продолжает работу над планом.
По итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах представителей коалиции по отправке на украинские территории так называемых "сил сдерживания". По его словам, эта франко-британская инициатива не должна заменять украинские войска, и данные силы не будут являться миротворцами. Их задачей станет сдерживание России, и они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегических точках. Как отметил французский лидер, несмотря на то, что не все представители коалиции поддержали данную инициативу, препятствий в реализации плана нет.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения миротворческих сил на территории Украины. Он пояснил, что в случае размещения иностранного контингента Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как данный контингент будет создавать "факты на земле".
Кроме того, ранее в МИД России характеризовали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину как провокационный шаг, призванный поддерживать ложные надежды представителей киевского режима.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
"Каждую минуту". В Европе сделали неутешительные выводы по Украине
08:50
 
ПолитикаЕВРОПАУКРАИНАСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала