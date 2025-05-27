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"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину

"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину - 27.05.2025, ПРАЙМ

"План мертв": в Европе засомневались в идее отправки войск на Украину

План ряда европейских стран, предусматривающий отправку войск на Украину по факту является мертвым из-за отсутствия поддержки со стороны США, пишет британская... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:21+0300

2025-05-27T09:21+0300

2025-05-27T09:22+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. План ряда европейских стран, предусматривающий отправку войск на Украину по факту является мертвым из-за отсутствия поддержки со стороны США, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника."Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда - ред.) Трампа, а тот не готов ее предоставить", - сообщает газета. Однако, неназванный французский дипломат, которого также цитирует издание, опроверг данное утверждение, назвав его не соответствующим действительности и в сильной мере преувеличенным. По его словам, ряд стран продолжает работу над планом.По итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах представителей коалиции по отправке на украинские территории так называемых "сил сдерживания". По его словам, эта франко-британская инициатива не должна заменять украинские войска, и данные силы не будут являться миротворцами. Их задачей станет сдерживание России, и они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегических точках. Как отметил французский лидер, несмотря на то, что не все представители коалиции поддержали данную инициативу, препятствий в реализации плана нет.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения миротворческих сил на территории Украины. Он пояснил, что в случае размещения иностранного контингента Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как данный контингент будет создавать "факты на земле". Кроме того, ранее в МИД России характеризовали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину как провокационный шаг, призванный поддерживать ложные надежды представителей киевского режима.

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