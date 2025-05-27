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"Бизнесмены" на Украине помогали военным бежать за границу прямо из части
"Бизнесмены" на Украине помогали военным бежать за границу прямо из части - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Бизнесмены" на Украине помогали военным бежать за границу прямо из части
"Фирма" из девяти человек помогала украинским военным бежать из части и выехать в соседнюю Молдавию и далее - в Румынию, сообщили во вторник в украинской... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:43+0300
2025-05-27T11:43+0300
2025-05-27T11:43+0300
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. "Фирма" из девяти человек помогала украинским военным бежать из части и выехать в соседнюю Молдавию и далее - в Румынию, сообщили во вторник в украинской полиции. "Организовывали побег "клиентов" из воинских частей и переправляли за границу. Нацполиция ликвидировала межрегиональную преступную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в полицейском Telegram-канале. Отмечается, что за помощь с побегом из части дельцы брали от 3 тысяч до 6 тысяч долларов, а за дополнительные 12-15 тысяч предлагали помощь в переправке в Молдавию и Румынию. Подозреваемым уже предъявлены обвинения, им грозит до 9 лет лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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молдавия, румыния, украина, владимир зеленский
МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Бизнесмены" на Украине помогали военным бежать за границу прямо из части
"Фирма" из девяти человек помогала украинским военным бежать из части в Молдавию
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. "Фирма" из девяти человек помогала украинским военным бежать из части и выехать в соседнюю Молдавию и далее - в Румынию, сообщили во вторник в украинской полиции.
"Организовывали побег "клиентов" из воинских частей и переправляли за границу. Нацполиция ликвидировала межрегиональную преступную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в полицейском Telegram-канале.
Отмечается, что за помощь с побегом из части дельцы брали от 3 тысяч до 6 тысяч долларов, а за дополнительные 12-15 тысяч предлагали помощь в переправке в Молдавию и Румынию. Подозреваемым уже предъявлены обвинения, им грозит до 9 лет лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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