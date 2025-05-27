https://1prime.ru/20250527/ukraina-857965823.html

"Делает по указке". В Раде раскрыли новый план Киева против России

"Делает по указке". В Раде раскрыли новый план Киева против России - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Делает по указке". В Раде раскрыли новый план Киева против России

Украина идет на увеличение количества атак беспилотников по заданию со стороны Запада, заинтересованного в эскалации и в возвращении США на путь конфронтации с... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:09+0300

2025-05-27T15:09+0300

2025-05-27T15:09+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Украина идет на увеличение количества атак беспилотников по заданию со стороны Запада, заинтересованного в эскалации и в возвращении США на путь конфронтации с РФ, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям. "Это (удары со стороны Киева – ред.) делаются по указке Европы, чтобы не допустить в каком формате мирного урегулирования этого конфликта, по крайней мере, до промежуточных выборов в США - это ноябрь следующего года. Они будут тянуть, провоцировать, возможно, будут атаковать какими-то дальнобойными ракетами, чем-то еще", - заявил Килинкаров. Он уверен, что руководители стран Западной Европы настроены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался и даже набирал обороты. "В том числе, чтобы создать условия, при которых между Россией и США возникнет определенный уровень напряженности, который позволит вернуть Штаты в нормальное в их представлении состояние - в союзе с Европой противостоять России. Такая нехитрая задача", - объяснил Килинкаров. По его оценке, интернационал глобалистов, которые потерпели поражение на последних американских выборах и которым противостоит нынешний американский президент, уверен, что Дональд Трамп во главе США - это временное явление. "Соответственно, их задача - не допустить успеха Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он не должен завершить этот конфликт, он не должен стать лауреатом Нобелевской премии", - считает экс-депутат Верховной рады Украины. При этом, указал он, Запад демонстративно не замечает, что Украина для своих ударов выбирает гражданские объекты, не замечают и того, что в ответ Россия бьет по военной инфраструктуре Украины. "Обратите внимание - массированную атаку украинскими дронами по территории России, причем по гражданской инфраструктуре, нарушение логистики, в том числе и авиасообщения, на Западе никто не заметил. А в разы меньшее количество дронов, выпущенное в короткий период времени со стороны России, заметили все, начали жестко критиковать. Но у меня есть маленький вопрос о причинно-следственной связи. Не хотите просто выяснить, а почему так происходит? Ну просто разобраться, что было первично, кто на самом деле спровоцировал эту эскалацию? Очень удобно выбирать за точку отсчета нужное им событие, чтобы все преподнести в нужной форме", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857886290.html

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общество , украина, запад, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато