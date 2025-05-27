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"Лучшее решение". На Западе нашли способ завершить конфликт на Украине
"Лучшее решение". На Западе нашли способ завершить конфликт на Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Лучшее решение". На Западе нашли способ завершить конфликт на Украине
Нейтралитет может стать оптимальным решением для решения конфликта на Украине, однако ни в США, ни в Европе, этого не замечают. Об этом в эфире YouTube-канала... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:01+0300
2025-05-27T17:01+0300
2025-05-27T17:01+0300
политика
украина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Нейтралитет может стать оптимальным решением для решения конфликта на Украине, однако ни в США, ни в Европе, этого не замечают. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс."О чем думают европейцы? Почему ни один лидер не может просто открыто заявить, что было бы разумнее, если бы Украина была нейтральной? Не российской, не натовской, а просто нейтральной. Это не самое худшее в мире, но самое лучшее решение для всех, потому что это уберегло бы нас от войн", — подчеркнул эксперт.Сакс также добавил, что многие политики в Европе слепы и не осознают суть проблемы. Он также указал на провокацию со стороны глубинного государства США, подкрепленную аппаратом безопасности в Европе, и пояснил, что необходимо услышать искренние слова от европейских лидеров, подобных высказываниям Виктора Орбана и Роберта Фицо.
https://1prime.ru/20250527/ep-857968922.html
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украина
"Лучшее решение". На Западе нашли способ завершить конфликт на Украине
Джеффри Сакс: нейтралитет Украины стал бы решением конфликта НАТО с Россией