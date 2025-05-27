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Украина и Британия договорились, как использовать доходы от активов РФ

Украина и Британия договорились, как использовать доходы от активов РФ - 27.05.2025, ПРАЙМ

Украина и Британия договорились, как использовать доходы от активов РФ

Украина и Великобритания договорились использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оборонной продукции, ремонт военной техники, на... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:36+0300

2025-05-27T12:36+0300

2025-05-27T12:36+0300

вооружения

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Украина и Великобритания договорились использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оборонной продукции, ремонт военной техники, на совместные проекты украинских и международных оборонных компаний, сообщили во вторник в украинском минобороны. "Украина и Британия подписали проектную договоренность об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов. В течение 2025-2026 годов Украина получит 3 миллиарда долларов. Средства будут направлены на закупку оборонной продукции иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний, закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минобороны. В ведомстве отметили, что привлечение прибыли от замороженных активов РФ позволит усилить производственные и ремонтные мощности украинского ВПК. Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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россия, украина, замороженные российские активы, оборона, финансы, великобритания