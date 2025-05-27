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В Венгрии сомневаются, что Украина выполнит условия для вступления в ЕС

В Венгрии сомневаются, что Украина выполнит условия для вступления в ЕС - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Венгрии сомневаются, что Украина выполнит условия для вступления в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:25+0300

2025-05-27T14:25+0300

2025-05-27T14:25+0300

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ЕРЕВАН, 27 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. "Честно говоря, я не могу представить, что Украина выполнит необходимые (для вступления в ЕС - ред.) критерии в обозримом будущем. Честно говоря, я не вижу такой возможности. У нас большой опыт взаимодействия с ними, там живёт большое венгерское сообщество, чьи права очень грубо нарушаются последние годы", - сказал Сийярто на конференции "Ереванский диалог". Он подчеркнул, что в ЕС лицемерно называют евроинтеграцию процессом, основанным на заслугах, но не видно, чтобы Украина приблизилась к выполнению критериев. Глава венгерского МИД напомнил, что в Венгрии проходит опрос, в ходе которого граждане страны могут высказать отношение к вступлению Украины в ЕС. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://1prime.ru/20250525/orban-857894599.html

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ес, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан