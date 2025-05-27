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Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов - 27.05.2025, ПРАЙМ
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов
Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T04:59+0300
2025-05-27T04:59+0300
экономика
мировая экономика
финансы
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, говорится в отчете о результатах деятельности правительства Приморского края за 2024 год. "В настоящее время в САР на острове Русский зарегистрированы 111 международных компаний, из них 18 имеют статус международной холдинговой компании… За 2024 год участники САР уплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, из них более 9,4 миллиарда рублей уплачено в консолидированный бюджет Приморского края, более 5,5 миллиардов рублей в федеральный бюджет, более 790 миллионов рублей - во внебюджетные фонды", - говорится в отчете на сайте заксобрания региона. Отмечается, что применение налоговых преференций обязывает международные холдинговые компании инвестировать в объекты социально-культурной, транспортной, энергетической и других инфраструктур Приморского края на сумму не менее 300 миллиона рублей в течение 3 лет. "На сегодняшний день уже два участника САР исполнили свою обязанность по осуществлению инвестиций... в виде пожертвования Приморскому краю. Пожертвованные 600 миллионов рублей - это средства целевого назначения и они будут направлены на строительство (реконструкцию) наиболее важных и значимых в настоящий момент времени объектов инфраструктуры края. Еще два участника САР приняли решение о создании многофункциональных комплексов на острове Русский для оказания различных услуг бизнесу и частным лицам", - отмечается в отчете. САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.
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мировая экономика, финансы, приморский край, владивосток
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток
04:59 27.05.2025
 
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов

Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, говорится в отчете о результатах деятельности правительства Приморского края за 2024 год.
"В настоящее время в САР на острове Русский зарегистрированы 111 международных компаний, из них 18 имеют статус международной холдинговой компании… За 2024 год участники САР уплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, из них более 9,4 миллиарда рублей уплачено в консолидированный бюджет Приморского края, более 5,5 миллиардов рублей в федеральный бюджет, более 790 миллионов рублей - во внебюджетные фонды", - говорится в отчете на сайте заксобрания региона.
Отмечается, что применение налоговых преференций обязывает международные холдинговые компании инвестировать в объекты социально-культурной, транспортной, энергетической и других инфраструктур Приморского края на сумму не менее 300 миллиона рублей в течение 3 лет.
"На сегодняшний день уже два участника САР исполнили свою обязанность по осуществлению инвестиций... в виде пожертвования Приморскому краю. Пожертвованные 600 миллионов рублей - это средства целевого назначения и они будут направлены на строительство (реконструкцию) наиболее важных и значимых в настоящий момент времени объектов инфраструктуры края. Еще два участника САР приняли решение о создании многофункциональных комплексов на острове Русский для оказания различных услуг бизнесу и частным лицам", - отмечается в отчете.
САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивосток
 
 
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