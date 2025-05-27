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Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов - 27.05.2025, ПРАЙМ
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов
Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T04:59+0300
2025-05-27T04:59+0300
2025-05-27T04:59+0300
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, говорится в отчете о результатах деятельности правительства Приморского края за 2024 год.
"В настоящее время в САР на острове Русский зарегистрированы 111 международных компаний, из них 18 имеют статус международной холдинговой компании… За 2024 год участники САР уплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, из них более 9,4 миллиарда рублей уплачено в консолидированный бюджет Приморского края, более 5,5 миллиардов рублей в федеральный бюджет, более 790 миллионов рублей - во внебюджетные фонды", - говорится в отчете на сайте заксобрания региона.
Отмечается, что применение налоговых преференций обязывает международные холдинговые компании инвестировать в объекты социально-культурной, транспортной, энергетической и других инфраструктур Приморского края на сумму не менее 300 миллиона рублей в течение 3 лет.
"На сегодняшний день уже два участника САР исполнили свою обязанность по осуществлению инвестиций... в виде пожертвования Приморскому краю. Пожертвованные 600 миллионов рублей - это средства целевого назначения и они будут направлены на строительство (реконструкцию) наиболее важных и значимых в настоящий момент времени объектов инфраструктуры края. Еще два участника САР приняли решение о создании многофункциональных комплексов на острове Русский для оказания различных услуг бизнесу и частным лицам", - отмечается в отчете.
САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.
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мировая экономика, финансы, приморский край, владивосток
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов
Резиденты САР во Владивостоке заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Резиденты специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке в 2024 году заплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, говорится в отчете о результатах деятельности правительства Приморского края за 2024 год.
"В настоящее время в САР на острове Русский зарегистрированы 111 международных компаний, из них 18 имеют статус международной холдинговой компании… За 2024 год участники САР уплатили более 15,7 миллиарда рублей налогов и взносов, из них более 9,4 миллиарда рублей уплачено в консолидированный бюджет Приморского края, более 5,5 миллиардов рублей в федеральный бюджет, более 790 миллионов рублей - во внебюджетные фонды", - говорится в отчете на сайте заксобрания региона.
Отмечается, что применение налоговых преференций обязывает международные холдинговые компании инвестировать в объекты социально-культурной, транспортной, энергетической и других инфраструктур Приморского края на сумму не менее 300 миллиона рублей в течение 3 лет.
"На сегодняшний день уже два участника САР исполнили свою обязанность по осуществлению инвестиций... в виде пожертвования Приморскому краю. Пожертвованные 600 миллионов рублей - это средства целевого назначения и они будут направлены на строительство (реконструкцию) наиболее важных и значимых в настоящий момент времени объектов инфраструктуры края. Еще два участника САР приняли решение о создании многофункциональных комплексов на острове Русский для оказания различных услуг бизнесу и частным лицам", - отмечается в отчете.
САР - это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.