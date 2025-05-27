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Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля и других овощей из Евросоюза - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля и других овощей из Евросоюза
Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля и других овощей из Евросоюза - 27.05.2025, ПРАЙМ
Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля и других овощей из Евросоюза
Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая все страны ЕС, сообщила пресс-служба... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T19:20+0300
2025-05-27T19:21+0300
экономика
белоруссия
запрет на ввоз
картофель
овощи
фрукты
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МИНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая все страны ЕС, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "Беларусь ответила на очередные санкции ЕС. Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства - члены ЕС", - говорится в сообщении. По информации канала, соответствующее постановление "Об изменении постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700" подписал во вторник премьер-министр Александр Турчин. "Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", - говорится в сообщении.
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белоруссия, запрет на ввоз, картофель, овощи, фрукты
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, запрет на ввоз, картофель, овощи, фрукты
19:20 27.05.2025 (обновлено: 19:21 27.05.2025)
 
Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля и других овощей из Евросоюза

Власти: Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая все страны ЕС, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.
"Беларусь ответила на очередные санкции ЕС. Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства - члены ЕС", - говорится в сообщении.
По информации канала, соответствующее постановление "Об изменении постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700" подписал во вторник премьер-министр Александр Турчин.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС
23 мая, 12:09
"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯзапрет на ввозкартофельовощифрукты
 
 
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