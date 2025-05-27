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Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу - 27.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу
Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:13+0300
2025-05-27T14:13+0300
энергетика
япония
газ
электричество
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ТОКИО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на фоне высоких цен на электричество и газ, сообщил телеканал NHK. Средства будут направлены на субсидии по оплате электроэнергии и газа с июля по сентябрь, когда из-за жары резко возрастает потребление энергии на фоне использования кондиционеров. Эти меры, по замыслу правительства, должны будут косвенно смягчить возможные негативные последствия на экономику страны в связи с принятием США пошлин на иностранные товары. Как сообщалось ранее, Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США. Государство намерено выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) – на поддержку предприятий и компаний. Принятое во вторник решение касается первого транша из этого пакета.
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япония, газ, электричество
Энергетика, ЯПОНИЯ, Газ, электричество
14:13 27.05.2025
 
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу

NHK: правительство Японии выделит 380 миллиардов иен на субсидии по электричеству и газу

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на фоне высоких цен на электричество и газ, сообщил телеканал NHK.
Средства будут направлены на субсидии по оплате электроэнергии и газа с июля по сентябрь, когда из-за жары резко возрастает потребление энергии на фоне использования кондиционеров. Эти меры, по замыслу правительства, должны будут косвенно смягчить возможные негативные последствия на экономику страны в связи с принятием США пошлин на иностранные товары.
Как сообщалось ранее, Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США. Государство намерено выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) – на поддержку предприятий и компаний.
Принятое во вторник решение касается первого транша из этого пакета.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений
08:42
 
ЭнергетикаЯПОНИЯГазэлектричество
 
 
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