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Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу - 27.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу
Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:13+0300
2025-05-27T14:13+0300
2025-05-27T14:13+0300
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ТОКИО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на фоне высоких цен на электричество и газ, сообщил телеканал NHK. Средства будут направлены на субсидии по оплате электроэнергии и газа с июля по сентябрь, когда из-за жары резко возрастает потребление энергии на фоне использования кондиционеров. Эти меры, по замыслу правительства, должны будут косвенно смягчить возможные негативные последствия на экономику страны в связи с принятием США пошлин на иностранные товары. Как сообщалось ранее, Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США. Государство намерено выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) – на поддержку предприятий и компаний. Принятое во вторник решение касается первого транша из этого пакета.
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япония, газ, электричество
Энергетика, ЯПОНИЯ, Газ, электричество
Правительство Японии выделит средства на субсидии по электричеству и газу
NHK: правительство Японии выделит 380 миллиардов иен на субсидии по электричеству и газу
ТОКИО, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о выделение резервных средств бюджета в размере 380 миллиардов иен (2,65 миллиарда долларов) для поддержки потребителей на фоне высоких цен на электричество и газ, сообщил телеканал NHK.
Средства будут направлены на субсидии по оплате электроэнергии и газа с июля по сентябрь, когда из-за жары резко возрастает потребление энергии на фоне использования кондиционеров. Эти меры, по замыслу правительства, должны будут косвенно смягчить возможные негативные последствия на экономику страны в связи с принятием США пошлин на иностранные товары.
Как сообщалось ранее, Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США. Государство намерено выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) – на поддержку предприятий и компаний.
Принятое во вторник решение касается первого транша из этого пакета.
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