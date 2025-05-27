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Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ
Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ
Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ
Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T19:12+0300
2025-05-27T19:12+0300
политика
йемен
визит
россия
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ДОХА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.
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йемен, визит, россия
Политика, ЙЕМЕН, визит, РОССИЯ
19:12 27.05.2025
 
Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ

Saba: глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ДОХА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.
По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.
Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".
Йемен - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
США ввели санкции против банка Йемена
17 апреля, 17:29
Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.
 
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