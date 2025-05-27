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Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ

Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ

Глава президентского совета Йемена прибыл с визитом в Россию, передают СМИ

Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:12+0300

2025-05-27T19:12+0300

2025-05-27T19:12+0300

политика

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ДОХА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.

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йемен, визит, россия