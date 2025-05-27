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МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию - 27.05.2025, ПРАЙМ
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МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию
МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию - 27.05.2025, ПРАЙМ
МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию
Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:32+0300
2025-05-27T10:32+0300
политика
россия
киев
мария захарова
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен. "Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она. При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны. "Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.
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россия, киев, мария захарова, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Киев, Мария Захарова, Владимир Путин
10:32 27.05.2025
 
МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию

Захарова: РФ продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен.
"Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны.
"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.
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