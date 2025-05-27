https://1prime.ru/20250527/zakharova-857951056.html

МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию

МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию - 27.05.2025, ПРАЙМ

МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию

Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:32+0300

2025-05-27T10:32+0300

2025-05-27T10:32+0300

политика

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен. "Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она. При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны. "Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.

https://1prime.ru/20250526/memorandum-857938852.html

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россия, киев, мария захарова, владимир путин