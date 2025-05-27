Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/zakharova-857951704.html
Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова
Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова
Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:45+0300
2025-05-27T10:45+0300
политика
россия
украина
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою абсолютную ничтожность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они понимают, что терпят потери, мягко говоря, ощутимые на поле боя и наносят удар по мирным жителям, по гражданскому населению, полностью превращая себя в террористических экстремистов. Киевский режим с помощью террористических методов пытается создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, с позиции силы. На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, тех, кто продолжает наносить удары по мирному населению России, впоследствии ждет наказание.
https://1prime.ru/20250526/shvetsiya-857939648.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
10:45 27.05.2025
 
Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова

Захарова: Киев пытается показать, что может вести переговоры с "позицией силы"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою абсолютную ничтожность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они понимают, что терпят потери, мягко говоря, ощутимые на поле боя и наносят удар по мирным жителям, по гражданскому населению, полностью превращая себя в террористических экстремистов. Киевский режим с помощью террористических методов пытается создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, с позиции силы. На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, тех, кто продолжает наносить удары по мирному населению России, впоследствии ждет наказание.
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Захарова рассказала, насколько крепки позиции русофобов в Швеции
Вчера, 20:35
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала