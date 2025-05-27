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Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова

Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ

Киев ударами по населению демонстрирует свою ничтожность, заявила Захарова

Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:45+0300

2025-05-27T10:45+0300

2025-05-27T10:45+0300

политика

россия

украина

мария захарова

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МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою абсолютную ничтожность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они понимают, что терпят потери, мягко говоря, ощутимые на поле боя и наносят удар по мирным жителям, по гражданскому населению, полностью превращая себя в террористических экстремистов. Киевский режим с помощью террористических методов пытается создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, с позиции силы. На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, тех, кто продолжает наносить удары по мирному населению России, впоследствии ждет наказание.

https://1prime.ru/20250526/shvetsiya-857939648.html

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россия, украина, мария захарова