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Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова
Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова
Мнения Москвы и Пекина по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США, полностью совпадают. Об этом сообщила официальный представитель МИД... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:12+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мнения Москвы и Пекина по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США, полностью совпадают. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мнения России и Китая по этому вопросу и многим другим вопросам, а это все-таки принципиальные аспекты стратегической стабильности, полностью совпадают либо отличаются высокой степенью близости", - заметила дипломат.Захарова также отметила, что развитие средств достартового поражения ракетных вооружений планируемой системы ПРО США "Золотой купол" имеет авантюрный подход, он прямо подрывает стратегическую стабильность.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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Вооружения, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова
Захарова: мнения России и Китая по новой системе ПРО "Золотой купол" совпадают
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мнения Москвы и Пекина по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США, полностью совпадают. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мнения России и Китая по этому вопросу и многим другим вопросам, а это все-таки принципиальные аспекты стратегической стабильности, полностью совпадают либо отличаются высокой степенью близости", - заметила дипломат.
Захарова также отметила, что развитие средств достартового поражения ракетных вооружений планируемой системы ПРО США "Золотой купол" имеет авантюрный подход, он прямо подрывает стратегическую стабильность.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
В Кремле прокомментировали планы США по созданию "Золотого купола"