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"Загонит в яму". В МИД ответили на решение ФРГ по дальнобойному оружию - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Загонит в яму". В МИД ответили на решение ФРГ по дальнобойному оружию
"Загонит в яму". В МИД ответили на решение ФРГ по дальнобойному оружию - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Загонит в яму". В МИД ответили на решение ФРГ по дальнобойному оружию
Германия еще глубже загонит себя в яму решением отменить ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине, заявила официальный представитель МИД РФ | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:32+0300
2025-05-27T12:32+0300
политика
россия
германия
украина
мария захарова
фридрих мерц
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Германия еще глубже загонит себя в яму решением отменить ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, хотя раньше до определенного момента он не мог этого делать. "Решением снять ограничение на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что никакое германское оружие не изменит ход специальной военной операции. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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россия, германия, украина, мария захарова, фридрих мерц
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Фридрих Мерц
12:32 27.05.2025
 
"Загонит в яму". В МИД ответили на решение ФРГ по дальнобойному оружию

Захарова: ФРГ загонит себя в яму решением снять ограничения на дальность ракет для ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Германия еще глубже загонит себя в яму решением отменить ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, хотя раньше до определенного момента он не мог этого делать.
"Решением снять ограничение на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что никакое германское оружие не изменит ход специальной военной операции.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАМария ЗахароваФридрих Мерц
 
 
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