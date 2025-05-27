https://1prime.ru/20250527/zakharova-857961210.html

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова

Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:38+0300

2025-05-27T13:38+0300

2025-05-27T13:38+0300

политика

россия

мария захарова

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МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну. Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.

https://1prime.ru/20250527/zakharova-857955423.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова