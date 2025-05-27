https://1prime.ru/20250527/zakharova-857961210.html
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова
Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:38+0300
2025-05-27T13:38+0300
2025-05-27T13:38+0300
политика
россия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну. Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.
https://1prime.ru/20250527/zakharova-857955423.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3e04d8d8f9951979e5626af4decf9f8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова
Захарова: Россия имеет возможность не дать миру скатиться в Третью мировую войну
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну.
Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.
Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова