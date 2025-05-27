Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/zakharova-857961210.html
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова
Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:38+0300
2025-05-27T13:38+0300
политика
россия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну. Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.
https://1prime.ru/20250527/zakharova-857955423.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3e04d8d8f9951979e5626af4decf9f8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова
13:38 27.05.2025
 
Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова

Захарова: Россия имеет возможность не дать миру скатиться в Третью мировую войну

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 27 мая – ПРАЙМ. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну.
Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Мнения России и КНР по "Золотому куполу" США совпадают, заявила Захарова
12:12
 
ПолитикаРОССИЯМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала