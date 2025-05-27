Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ" - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/zelenskiy-857952064.html
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ" - 27.05.2025, ПРАЙМ
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"
Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:56+0300
2025-05-27T10:56+0300
политика
россия
украина
крым
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди. По ее словам, терпение России не безгранично. "Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
https://1prime.ru/20250526/tramp-857910043.html
украина
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, крым, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Владимир Зеленский
10:56 27.05.2025
 
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"

Экс-сенатор Ковитиди: Зеленскому нужен отрезвляющий душ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди.
По ее словам, терпение России не безгранично.
"Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Выхода нет". На Западе испугались нападок Трампа на Зеленского
Вчера, 08:52
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКРЫМВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала