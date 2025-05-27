https://1prime.ru/20250527/zelenskiy-857952064.html

Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"

Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ" - 27.05.2025, ПРАЙМ

Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"

Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:56+0300

2025-05-27T10:56+0300

2025-05-27T10:56+0300

политика

россия

украина

крым

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди. По ее словам, терпение России не безгранично. "Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.

https://1prime.ru/20250526/tramp-857910043.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, крым, владимир зеленский