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Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ" - 27.05.2025, ПРАЙМ
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"
Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:56+0300
2025-05-27T10:56+0300
2025-05-27T10:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди. По ее словам, терпение России не безгранично. "Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Владимир Зеленский
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"
Экс-сенатор Ковитиди: Зеленскому нужен отрезвляющий душ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди.
По ее словам, терпение России не безгранично.
"Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
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