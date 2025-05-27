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"Вперед ногами". В Киеве раскрыли послание Тампа Зеленскому - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Вперед ногами". В Киеве раскрыли послание Тампа Зеленскому
"Вперед ногами". В Киеве раскрыли послание Тампа Зеленскому - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Вперед ногами". В Киеве раскрыли послание Тампа Зеленскому
Или Владимир Зеленский сделает все от него зависящее, чтобы завершить конфликт с Российской Федерацией, или Украина может перестать существовать. Об этом в... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T22:30+0300
2025-05-27T22:31+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Или Владимир Зеленский сделает все от него зависящее, чтобы завершить конфликт с Российской Федерацией, или Украина может перестать существовать. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что все высказывания главы киевского режима приводят к проблемам."По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться, и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать", - написал нардеп. По его мнению, если условия Российской Федерации по прекращению огня "будут хоть сколь-нибудь приемлемы", то президент США будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот на них согласился.При этом Дубинский отметил, что если Зеленский откажется от прекращения огня, то тем самым даст главе Белого дома основания отказаться от введения санкций в отношении России."Или Зеленский со своей шайкой соглашаются на остановку войны, или их выносят вперед ногами", — подытожил нардеп.
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дональд трамп, владимир зеленский, мнение
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, мнение
22:30 27.05.2025 (обновлено: 22:31 27.05.2025)
 
"Вперед ногами". В Киеве раскрыли послание Тампа Зеленскому

Дубинский: Украина перестанет существовать, если Зеленский не согласится на мир

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Или Владимир Зеленский сделает все от него зависящее, чтобы завершить конфликт с Российской Федерацией, или Украина может перестать существовать. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что все высказывания главы киевского режима приводят к проблемам.
"По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться, и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать", - написал нардеп.
По его мнению, если условия Российской Федерации по прекращению огня "будут хоть сколь-нибудь приемлемы", то президент США будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот на них согласился.
При этом Дубинский отметил, что если Зеленский откажется от прекращения огня, то тем самым даст главе Белого дома основания отказаться от введения санкций в отношении России.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскиймнение
 
 
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