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Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году

Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году

Минсельхоз надеется на дожди для большего урожая зерна в РФ, при хорошей погоде он должен превысить показатели 2024 года, заявила глава министерства Оксана Лут. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:58+0300

2025-05-27T11:58+0300

2025-05-27T11:58+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

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оксана лут

зерно

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз надеется на дожди для большего урожая зерна в РФ, при хорошей погоде он должен превысить показатели 2024 года, заявила глава министерства Оксана Лут. "Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле-мае, ситуация на полях неплохая. У нас сейчас начинается ситуация, связанная с засухой. … Очень надеемся на дожди, дожди нам помогут. Но в целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году", - сказала Лут во время выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России, комментируя посевы зерна в 2025 году. Она отметила, что озимыми уже засеяно 20 миллионов гектаров, и еще 56 миллионов гектаров должно быть под яровыми.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут, зерно