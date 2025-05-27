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Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году
Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году - 27.05.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году
Минсельхоз надеется на дожди для большего урожая зерна в РФ, при хорошей погоде он должен превысить показатели 2024 года, заявила глава министерства Оксана Лут. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:58+0300
2025-05-27T11:58+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
оксана лут
зерно
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз надеется на дожди для большего урожая зерна в РФ, при хорошей погоде он должен превысить показатели 2024 года, заявила глава министерства Оксана Лут. "Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле-мае, ситуация на полях неплохая. У нас сейчас начинается ситуация, связанная с засухой. … Очень надеемся на дожди, дожди нам помогут. Но в целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году", - сказала Лут во время выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России, комментируя посевы зерна в 2025 году. Она отметила, что озимыми уже засеяно 20 миллионов гектаров, и еще 56 миллионов гектаров должно быть под яровыми.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, оксана лут, зерно
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут, зерно
11:58 27.05.2025
 
Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году

Лут: при хорошей погоде ожидается превышение урожая зерна по сравнению с 2024 годом

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз надеется на дожди для большего урожая зерна в РФ, при хорошей погоде он должен превысить показатели 2024 года, заявила глава министерства Оксана Лут.
"Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле-мае, ситуация на полях неплохая. У нас сейчас начинается ситуация, связанная с засухой. … Очень надеемся на дожди, дожди нам помогут. Но в целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году", - сказала Лут во время выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России, комментируя посевы зерна в 2025 году.
Она отметила, что озимыми уже засеяно 20 миллионов гектаров, и еще 56 миллионов гектаров должно быть под яровыми.
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ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМинсельхозОксана Лутзерно
 
 
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