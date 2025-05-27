https://1prime.ru/20250527/zoloto-857947633.html

Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США

Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США - 27.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США

Цена на золото во вторник утром снижается более чем на 1% перед выходом статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:02+0300

2025-05-27T09:02+0300

2025-05-27T09:02+0300

экономика

золото

цены на золото

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается более чем на 1% перед выходом статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 38,7 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 1,14%, до 3 355,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,91% - до 33,338 доллара за унцию. Позднее во вторник планируется выход данных по индексу доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. Ожидается, что в мае показатель увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее. Статистика состояния экономики страны учитывается Федеральной резервной системой США при определении курса ее денежно-кредитной политики. В частности, решения по учетной ставке регулятора могут оказывать влияние на динамику курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.

https://1prime.ru/20250526/zoloto-857934897.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цены на золото, рынок, торги