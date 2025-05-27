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Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США
Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США - 27.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США
Цена на золото во вторник утром снижается более чем на 1% перед выходом статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:02+0300
2025-05-27T09:02+0300
2025-05-27T09:02+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается более чем на 1% перед выходом статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 38,7 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 1,14%, до 3 355,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,91% - до 33,338 доллара за унцию. Позднее во вторник планируется выход данных по индексу доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. Ожидается, что в мае показатель увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее. Статистика состояния экономики страны учитывается Федеральной резервной системой США при определении курса ее денежно-кредитной политики. В частности, решения по учетной ставке регулятора могут оказывать влияние на динамику курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Стоимость золота снижается на 1% перед выходом статистики по экономике США
Золото дешевеет на 1% в ожидании статистики по индексу доверия потребителей в США
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается более чем на 1% перед выходом статистики по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 38,7 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 1,14%, до 3 355,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,91% - до 33,338 доллара за унцию.
Позднее во вторник планируется выход данных по индексу доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. Ожидается, что в мае показатель увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.
Статистика состояния экономики страны учитывается Федеральной резервной системой США при определении курса ее денежно-кредитной политики. В частности, решения по учетной ставке регулятора могут оказывать влияние на динамику курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Золото дешевеет после роста стоимости по итогам прошлой недели