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Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника

Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника - 27.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника

Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T17:48+0300

2025-05-27T17:48+0300

2025-05-27T17:48+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 68,64 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 2,02%, до 3 325,86 доллара за тройскую унцию. Днем и утром драгоценный металл дешевел примерно на 1%. Июльский фьючерс на серебро на 17.39 мск дешевел на 1,33% - до 33,163 доллара за унцию. Во вторник была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, что оказалось больше прогнозного значения в 87 пунктов. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Евросоюзом. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров.

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