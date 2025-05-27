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Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника - 27.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250527/zoloto-857971073.html
Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника
Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника - 27.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника
Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:48+0300
2025-05-27T17:48+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 68,64 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 2,02%, до 3 325,86 доллара за тройскую унцию. Днем и утром драгоценный металл дешевел примерно на 1%. Июльский фьючерс на серебро на 17.39 мск дешевел на 1,33% - до 33,163 доллара за унцию. Во вторник была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, что оказалось больше прогнозного значения в 87 пунктов. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Евросоюзом. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
17:48 27.05.2025
 
Стоимость золота ускорила снижение до 2% вечером вторника

Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 68,64 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 2,02%, до 3 325,86 доллара за тройскую унцию. Днем и утром драгоценный металл дешевел примерно на 1%.
Июльский фьючерс на серебро на 17.39 мск дешевел на 1,33% - до 33,163 доллара за унцию.
Во вторник была опубликована американская макростатистика. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, что оказалось больше прогнозного значения в 87 пунктов.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Евросоюзом. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже во вторник
16:33
 
Экономиказолотоцены на золотоРынок
 
 
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