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Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи
Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи - 28.05.2025, ПРАЙМ
Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи
Ускоренный паспортный контроль, таможня, Duty Free, бизнес-зал, а также встреча туриста у трапа с именной табличкой входят в набор услуг премиальной зоны... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:02+0300
2025-05-28T15:02+0300
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Ускоренный паспортный контроль, таможня, Duty Free, бизнес-зал, а также встреча туриста у трапа с именной табличкой входят в набор услуг премиальной зоны обслуживания аэропорта Анталья, сообщила журналистам руководитель PR туроператора Anex Виктория Худаева. "В услугу новой зоны Premium Lounge, расположенной в терминале 2 аэропорта Анталья входят ускоренный паспортный контроль, бизнес-зал с разнообразными напитками, собственный Duty Free, а также детская и игровая комнаты, WI-FI, зарядные устройства",- сказала она. Даже если туристы, которые приобрели услугу, прилетят в первый терминал, их доставят в Premium Lounge на машине, так как зона бизнес-залов располагается только в Терминале 2, пояснила Худаева.При этом уже в ближайшее время около 90% международных прилетов планируется принимать именно во втором терминале. Новый международный терминал аэропорта Антальи обслуживает пассажиров с середины апреля. Ожидается, что к 2040 году аэропорт будет состоять из четырех терминалов, вместо нынешних 108 самолетов на территории аэропорта одновременно смогут находиться 176 лайнеров.
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анталья, бизнес, туризм, anex
Анталья, Бизнес, Туризм, Anex
Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи
Эксперт Худаева: в аэропорту Антальи начала действовать услуга Premium Lounge
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Ускоренный паспортный контроль, таможня, Duty Free, бизнес-зал, а также встреча туриста у трапа с именной табличкой входят в набор услуг премиальной зоны обслуживания аэропорта Анталья, сообщила журналистам руководитель PR туроператора Anex Виктория Худаева.
"В услугу новой зоны Premium Lounge, расположенной в терминале 2 аэропорта Анталья входят ускоренный паспортный контроль, бизнес-зал с разнообразными напитками, собственный Duty Free, а также детская и игровая комнаты, WI-FI, зарядные устройства",- сказала она.
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Даже если туристы, которые приобрели услугу, прилетят в первый терминал, их доставят в Premium Lounge на машине, так как зона бизнес-залов располагается только в Терминале 2, пояснила Худаева.
При этом уже в ближайшее время около 90% международных прилетов планируется принимать именно во втором терминале.
Новый международный терминал аэропорта Антальи обслуживает пассажиров с середины апреля.
Ожидается, что к 2040 году аэропорт будет состоять из четырех терминалов, вместо нынешних 108 самолетов на территории аэропорта одновременно смогут находиться 176 лайнеров.