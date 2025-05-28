https://1prime.ru/20250528/aeroport-857991901.html

Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи

Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи - 28.05.2025, ПРАЙМ

Туристам рассказали о новой услуге в аэропорту Антальи

Ускоренный паспортный контроль, таможня, Duty Free, бизнес-зал, а также встреча туриста у трапа с именной табличкой входят в набор услуг премиальной зоны... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:02+0300

2025-05-28T15:02+0300

2025-05-28T15:02+0300

анталья

бизнес

туризм

anex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1c/857991609_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90114eabf19673e4c417d2b1412cc397.jpg

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Ускоренный паспортный контроль, таможня, Duty Free, бизнес-зал, а также встреча туриста у трапа с именной табличкой входят в набор услуг премиальной зоны обслуживания аэропорта Анталья, сообщила журналистам руководитель PR туроператора Anex Виктория Худаева. "В услугу новой зоны Premium Lounge, расположенной в терминале 2 аэропорта Анталья входят ускоренный паспортный контроль, бизнес-зал с разнообразными напитками, собственный Duty Free, а также детская и игровая комнаты, WI-FI, зарядные устройства",- сказала она. Даже если туристы, которые приобрели услугу, прилетят в первый терминал, их доставят в Premium Lounge на машине, так как зона бизнес-залов располагается только в Терминале 2, пояснила Худаева.При этом уже в ближайшее время около 90% международных прилетов планируется принимать именно во втором терминале. Новый международный терминал аэропорта Антальи обслуживает пассажиров с середины апреля. Ожидается, что к 2040 году аэропорт будет состоять из четырех терминалов, вместо нынешних 108 самолетов на территории аэропорта одновременно смогут находиться 176 лайнеров.

https://1prime.ru/20250508/aviareysy-857398341.html

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анталья, бизнес, туризм, anex