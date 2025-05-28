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В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов

В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов - 28.05.2025, ПРАЙМ

В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов

Аэропорты Московского региона работают штатно, отправляют и принимают самолеты, сообщила Росавиация. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T18:58+0300

2025-05-28T18:58+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Аэропорты Московского региона работают штатно, отправляют и принимают самолеты, сообщила Росавиация.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 мск."Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, отправляют и принимают самолеты, расписание рейсов стабилизировано", - сообщила Росавиация.Отмечается, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов.

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