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В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов - 28.05.2025, ПРАЙМ
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В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов
В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов - 28.05.2025, ПРАЙМ
В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов
Аэропорты Московского региона работают штатно, отправляют и принимают самолеты, сообщила Росавиация. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:58+0300
2025-05-28T18:59+0300
экономика
москва
расписание
росавиация
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Аэропорты Московского региона работают штатно, отправляют и принимают самолеты, сообщила Росавиация.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 мск."Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, отправляют и принимают самолеты, расписание рейсов стабилизировано", - сообщила Росавиация.Отмечается, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов.
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москва, расписание, росавиация
Экономика, МОСКВА, расписание, Росавиация
18:58 28.05.2025 (обновлено: 18:59 28.05.2025)
 
В Росавиации сообщили о стабилизации расписания всех московских аэропортов

Росавиация: расписание рейсов всех московских аэропортов стабилизировано

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина
Презентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Аэропорты Московского региона работают штатно, отправляют и принимают самолеты, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 мск.
"Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, отправляют и принимают самолеты, расписание рейсов стабилизировано", - сообщила Росавиация.
Отмечается, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов.
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ЭкономикаМОСКВАрасписаниеРосавиация
 
 
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