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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/aktsii-857986206.html
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды - 28.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций второй день продолжает рост в рамках восстановления после пяти сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:28+0300
2025-05-28T11:28+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций второй день продолжает рост в рамках восстановления после пяти сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 11.17 мск рос на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 772,8 пункта. В частности, заметно дорожают акции "СПБ Биржи" (+4,82%), "ПИКа" (+4,43%), "Вуш Холдинга" (+3,27%), "М.Видео" (+3,13%), "Камаза" (+2,67%). Дешевеют акции "Абрау Дюрсо" (-0,44%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,21%), обыкновенные акции "ВК" (-0,19%). "Аналитики Банка России отмечают заметное снижение текущих темпов роста цен в апреле-мае, связанное с укреплением рубля, снижением кредитного импульса и охлаждением совокупного спроса. Такая траектория повышает вероятность снижения ставки на заседании в июне до 19%. В то же время Банк России подчеркивает риски в отношении достижения цели по инфляции в 2026 году, что может сигнализировать о том, что на более отдаленной перспективе ставка может быть выше, чем регулятор закладывал ранее", - комментируют аналитики "Цифра брокер". Тем не менее рынок живет здесь и сейчас, а подтверждение устойчивости дезинфляционной тенденции последние месяцы и ожидания скорого снижения ставки могут оказать поддержку рынку акций, заключают аналитики. "Сегодня мы полагаем, что рынок продолжит инерционно восстанавливаться, рассчитываем на движение индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов. Поддержкой сегодня может выступить статистика Росстата по инфляции за неделю. В фокусе рекомендация СД "Транснефти" по дивидендам за 2024 год - мы рассчитываем на 200 рублей за акцию, доходность 15,5%. Сегодня эти бумаги могут смотреться лучше рынка", - считает Екатерина Крылова из ПСБ.
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российский рынок акций, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Рынок, Торги
11:28 28.05.2025
 
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды

Российский рынок акций продолжил рост вторую сессию подряд после пяти сессий снижения

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций второй день продолжает рост в рамках восстановления после пяти сессий снижения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 11.17 мск рос на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 772,8 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "СПБ Биржи" (+4,82%), "ПИКа" (+4,43%), "Вуш Холдинга" (+3,27%), "М.Видео" (+3,13%), "Камаза" (+2,67%). Дешевеют акции "Абрау Дюрсо" (-0,44%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,21%), обыкновенные акции "ВК" (-0,19%).
"Аналитики Банка России отмечают заметное снижение текущих темпов роста цен в апреле-мае, связанное с укреплением рубля, снижением кредитного импульса и охлаждением совокупного спроса. Такая траектория повышает вероятность снижения ставки на заседании в июне до 19%. В то же время Банк России подчеркивает риски в отношении достижения цели по инфляции в 2026 году, что может сигнализировать о том, что на более отдаленной перспективе ставка может быть выше, чем регулятор закладывал ранее", - комментируют аналитики "Цифра брокер".
Тем не менее рынок живет здесь и сейчас, а подтверждение устойчивости дезинфляционной тенденции последние месяцы и ожидания скорого снижения ставки могут оказать поддержку рынку акций, заключают аналитики.
"Сегодня мы полагаем, что рынок продолжит инерционно восстанавливаться, рассчитываем на движение индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов. Поддержкой сегодня может выступить статистика Росстата по инфляции за неделю. В фокусе рекомендация СД "Транснефти" по дивидендам за 2024 год - мы рассчитываем на 200 рублей за акцию, доходность 15,5%. Сегодня эти бумаги могут смотреться лучше рынка", - считает Екатерина Крылова из ПСБ.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
07:59
 
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