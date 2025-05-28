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Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в рамках коррекции - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/aktsii-857995489.html
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в рамках коррекции
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в рамках коррекции - 28.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в рамках коррекции
Российский рынок акций демонстрирует рост в рамках коррекции второй день подряд, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:49+0300
2025-05-28T15:49+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рынок
торги
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост в рамках коррекции второй день подряд, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.37 мск рос на 1,88% - до 2 788,33 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,1%, до 64,27 доллара за баррель. "В среду, 28 мая, российский рынок акций продолжил восстановление… Тем не менее существенных поводов для оптимизма пока нет: во внешней политике сохраняется неопределенность вокруг продолжения прямых переговоров России и Украины, а также возможного введения новых санкций со стороны США", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Текущий отскок, учитывая достаточно длинную волну снижения, выглядит логичным. Перед переходом рынка к восстановлению во вторник падение составляло пять сессий подряд, а от локального максимума, установленного 13 мая, волна снижения составила десять сессий, в рамках которых индекс Мосбиржи потерял порядка 10%. В такой ситуации часть спекулятивно настроенных инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по коротким позиция в российских акциях, что и спровоцировало коррекционный рост", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. Российский фондовый рынок в среду показывает уверенный рост, восстанавливаясь после недавнего снижения, отмечает Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Лизинговая компания "Европлан"(+1,85%) представила финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года. Лизинговый портфель компании уменьшился на 5% год к году. Чистая прибыль компании сократилась на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,386 миллиарда рублей. Основными причинами стали снижение спроса на рынке из-за высокой ключевой ставки Банка России и рекордное в истории компании увеличение резервов до 5,8 миллиарда рублей", - отметил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Озон Фармацевтики" поддержали публикация сильного отчета по МСФО за первый квартал и подтверждение годового прогноза выручки, предполагающего ее увеличение более чем на 25%. За январь–март этот показатель вырос на 45% год к году, до 6,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль "Озон Фармацевтики" (+4,92%) поднялась на 28% год к году, до 933 миллионов",- отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Ценные бумаги ГК ПИК и других российских девелоперов отыгрывают ростом новости о подготовке льготной ипотеки под 2% годовых для участников СВО, добавил эксперт. Заметно дорожают акции "СПБ Биржи" (+4,77%), "ПИКа" (+4,25%), "Новатэка" (+3,52%), "Сегежи" (+3,45%), "Самолета" (+3,45%). Дешевеют акции "Абрау Дюрсо" (-0,76%), "Татнефти" (-0,71%), "ФосАгро" (-0,61%), "ВК" (-0,58%), префы "Башнефть" (-0,53%). ПРОГНОЗЫ Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". С технической точки зрения сейчас на российском рынке высоки риски возобновления негативной динамики и обновления локальных минимумов с возможностью отката в район 2 500 пунктов, считает Зварич из ПСБ.
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мосбиржа, российский рынок акций, рынок, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынок, Торги
15:49 28.05.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в рамках коррекции

Российский рынок акций демонстрирует рост в рамках коррекции второй день подряд

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост в рамках коррекции второй день подряд, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.37 мск рос на 1,88% - до 2 788,33 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,1%, до 64,27 доллара за баррель.
"В среду, 28 мая, российский рынок акций продолжил восстановление… Тем не менее существенных поводов для оптимизма пока нет: во внешней политике сохраняется неопределенность вокруг продолжения прямых переговоров России и Украины, а также возможного введения новых санкций со стороны США", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
"Текущий отскок, учитывая достаточно длинную волну снижения, выглядит логичным. Перед переходом рынка к восстановлению во вторник падение составляло пять сессий подряд, а от локального максимума, установленного 13 мая, волна снижения составила десять сессий, в рамках которых индекс Мосбиржи потерял порядка 10%. В такой ситуации часть спекулятивно настроенных инвесторов могла перейти к фиксации прибыли по коротким позиция в российских акциях, что и спровоцировало коррекционный рост", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
Российский фондовый рынок в среду показывает уверенный рост, восстанавливаясь после недавнего снижения, отмечает Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Лизинговая компания "Европлан"(+1,85%) представила финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года. Лизинговый портфель компании уменьшился на 5% год к году. Чистая прибыль компании сократилась на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,386 миллиарда рублей. Основными причинами стали снижение спроса на рынке из-за высокой ключевой ставки Банка России и рекордное в истории компании увеличение резервов до 5,8 миллиарда рублей", - отметил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции "Озон Фармацевтики" поддержали публикация сильного отчета по МСФО за первый квартал и подтверждение годового прогноза выручки, предполагающего ее увеличение более чем на 25%. За январь–март этот показатель вырос на 45% год к году, до 6,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль "Озон Фармацевтики" (+4,92%) поднялась на 28% год к году, до 933 миллионов",- отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Ценные бумаги ГК ПИК и других российских девелоперов отыгрывают ростом новости о подготовке льготной ипотеки под 2% годовых для участников СВО, добавил эксперт.
Заметно дорожают акции "СПБ Биржи" (+4,77%), "ПИКа" (+4,25%), "Новатэка" (+3,52%), "Сегежи" (+3,45%), "Самолета" (+3,45%).
Дешевеют акции "Абрау Дюрсо" (-0,76%), "Татнефти" (-0,71%), "ФосАгро" (-0,61%), "ВК" (-0,58%), префы "Башнефть" (-0,53%).
ПРОГНОЗЫ
Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".
С технической точки зрения сейчас на российском рынке высоки риски возобновления негативной динамики и обновления локальных минимумов с возможностью отката в район 2 500 пунктов, считает Зварич из ПСБ.
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