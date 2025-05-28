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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 28.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики на фоне отсутствия существенных катализаторов роста... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T07:59+0300

2025-05-28T07:59+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются без единой динамики на фоне отсутствия существенных катализаторов роста или снижения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,07%, до 3 342,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,12%, до 1 968,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 23 265 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,5%, до 2 676,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,15%, до 8 394,7 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,17%, до 37 789,5 пункта. "Направление рынка неопределенно в условиях отсутствия как хороших новостей, так и существенных негативных факторов", - комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng). Акции технологической Xiaomi растут в Гонконге примерно на 1,4% после публикации отчетности за первый квартал 2025 года. По его итогам выручка компании выросла на 47,4% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда юаней (15,5 миллиарда долларов), что выше прогнозов аналитиков, которые предполагали значение на уровне 14,66 миллиарда долларов. На этой неделе инвесторы будут следить за выходом финансовых отчетностей технических компаний Nvidia и HP Inc.

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рынок, торги, акции, атр