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Фондовые индексы АТР в основном снизились - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/atr-857988056.html
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Фондовые индексы АТР в основном снизились - 28.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились на фоне ожиданий по торговле и внутренних факторов,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T12:37+0300
2025-05-28T12:37+0300
экономика
атр
рынок
торги
индексы
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились на фоне ожиданий по торговле и внутренних факторов, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02% - до 3 339,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,28%, до 1 965,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,53%, до 23 258,31 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,25% - до 2 670,15 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 8 396,9 пункта, японский Nikkei 225 закрылся вблизи уровня прошлого закрытия и составил 37 724,4 пункта. Индексы Китая и Гонконга сократились на фоне сохраняющихся опасений по поводу мировой торговли. При этом днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. Акции технологической Xiaomi подорожали в Гонконге на 0,4% после публикации отчетности за первый квартал 2025 года. По его итогам выручка компании выросла на 47,4% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда юаней (15,5 миллиарда долларов), что выше прогнозов аналитиков, которые предполагали значение на уровне 14,66 миллиарда долларов. Торги в Южной Корее поддержал рост индексов США в ожидании отчетности Nvidia. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, вырос во вторник на 2,5%. Акции Samsung Electronics в Сеуле подорожали на 3,7%, SK Hynix - на 2,7%. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в апреле остался на мартовском уровне в 2,4%, прогноз составлял 2,3%.
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атр, рынок, торги, индексы
Экономика, АТР, Рынок, Торги, Индексы
12:37 28.05.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном снизились

Фондовые индексы АТР в основном сократились на фоне ожиданий по торговле

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно сократились на фоне ожиданий по торговле и внутренних факторов, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02% - до 3 339,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,28%, до 1 965,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,53%, до 23 258,31 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,25% - до 2 670,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 8 396,9 пункта, японский Nikkei 225 закрылся вблизи уровня прошлого закрытия и составил 37 724,4 пункта.
Индексы Китая и Гонконга сократились на фоне сохраняющихся опасений по поводу мировой торговли. При этом днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров.
Акции технологической Xiaomi подорожали в Гонконге на 0,4% после публикации отчетности за первый квартал 2025 года. По его итогам выручка компании выросла на 47,4% в годовом выражении, до 111,3 миллиарда юаней (15,5 миллиарда долларов), что выше прогнозов аналитиков, которые предполагали значение на уровне 14,66 миллиарда долларов.
Торги в Южной Корее поддержал рост индексов США в ожидании отчетности Nvidia. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, вырос во вторник на 2,5%. Акции Samsung Electronics в Сеуле подорожали на 3,7%, SK Hynix - на 2,7%.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в апреле остался на мартовском уровне в 2,4%, прогноз составлял 2,3%.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды
11:28
 
ЭкономикаАТРРынокТоргиИндексы
 
 
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