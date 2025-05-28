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В США подсчитали, как вырастет безработица в связи с развитием ИИ

В США подсчитали, как вырастет безработица в связи с развитием ИИ - 28.05.2025, ПРАЙМ

В США подсчитали, как вырастет безработица в связи с развитием ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к росту безработицы до 10-20% в ближайшем временном промежутке от одного года до пяти лет, сообщает... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T20:10+0300

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2025-05-28T20:11+0300

экономика

ии

безработица

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к росту безработицы до 10-20% в ближайшем временном промежутке от одного года до пяти лет, сообщает портал Axios со ссылкой на главу американской компании в сфере ИИ Anthropic Дарио Амодея. Как подчеркнул гендиректор, компании, занимающиеся ИИ, должны перестать "приукрашивать" грядущие изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта, так как они, возможно, вызовут массовое исчезновение рабочих мест в сферах технологий, финансов, юриспруденции, консалтинга и других аналогичных областях. "Искусственный интеллект может уничтожить половину всех начальных позиций среди "белых воротничков" и привести к росту безработицы до 10-20% в ближайшем временном промежутке от одного года до пяти лет", - говорится в публикации на сайте портала. Амодей отмечает, что развитие ИИ поможет людям победить рак и добиться роста экономики на 10% в год, однако даже те, кто очень хорошо относятся к ИИ, опасаются серьезных краткосрочных трудностей, связанных с его эволюцией. "Мы, как создатели этой технологии, обязаны быть честными в отношении того, что нас ждет... Я не думаю, что люди это осознают... Мы говорим: "вам следует беспокоиться о том, в каком направлении развивается технология, над созданием которой мы работаем", а критики отвечают: "мы вам не верим, вы просто поднимаете лишний шум", - заявил глава Anthropic в интервью Axios. Ранее Международная организация труда (МОТ) при ООН опубликовала доклад, согласно которому генеративный искусственный интеллект влияет на 25% рабочих мест в мире, трансформируя задачи в профессиях, а не полностью заменяя работников.

https://1prime.ru/20250522/golikova-857809171.html

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ии, безработица, экспертное мнение