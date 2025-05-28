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В ЦБ заявили о неготовности российских бирж к круглосуточным торгам

В ЦБ заявили о неготовности российских бирж к круглосуточным торгам - 28.05.2025, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о неготовности российских бирж к круглосуточным торгам

Российская биржевая инфраструктура и инфраструктура участников рынка не готовы к круглосуточным фондовым торгам, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:22+0300

2025-05-28T17:22+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российская биржевая инфраструктура и инфраструктура участников рынка не готовы к круглосуточным фондовым торгам, заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ РФ Филипп Габуния. "Я к этому отношусь примерно так же, как к торгам выходного дня. Если будет спрос со стороны инвесторов, что кто-то хочет иметь возможность в 3 часа ночи поторговать с кем-нибудь, и это будет значимо, - такие модели могут осуществляться, но с выстраиванием соответствующей инфраструктуры купирования рисков", - сказал он, комментируя перспективы круглосуточных фондовых торгов в России. "Важно, что мы говорим сейчас если не о футурологии, то об очень далеком будущем, потому что сейчас даже близко ни биржевая инфраструктура, ни инфраструктура самих участников рынка не готовы к тому, чтобы даже близко какой-то проект 24 на 7 реализовывать", - подчеркнул Габуния. Московская биржа с 1 марта этого года запустила на рынке акций торги выходного дня в режиме эксперимента. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин 22 мая заявил, что расширение торгов до формата 24х7 не является самоцелью, хотя торговая площадка готовится к этому "и морально, и технически". "Мне все-таки кажется, что базово фондовый рынок - он для того, чтобы определять правильно наилучшую цену для инвестора, заемщика, или, если это IPO, то соответственно, корпората, который выходит с предложением по привлечению капитала. И зачем это делать ночью, ночью в субботу, мне не очень понятно", - добавил Габуния.

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биржи, торги