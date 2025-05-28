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"Полное поражение": в Британии признались, что план сломить РФ провалился

"Полное поражение": в Британии признались, что план сломить РФ провалился - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Полное поражение": в Британии признались, что план сломить РФ провалился

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что надежды Запада на разрушительные последствия санкций для российской экономики не оправдались, а значит,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T08:52+0300

2025-05-28T08:52+0300

2025-05-28T08:53+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что надежды Запада на разрушительные последствия санкций для российской экономики не оправдались, а значит, пришло время для прямого диалога между Москвой и Вашингтоном по поводу конфликта на Украине. Об этом он высказался в новом выпуске на своем YouTube-канале.Он напомнил, что кризис, с его точки зрения, был предсказуем еще в 2022 году, когда многие на Западе утверждали, будто Россия вскоре рухнет под тяжестью ограничительных мер. Меркурис подчеркнул, что, по его мнению, текущая ситуация требует не обсуждений с Европой или Украиной, а именно серьезного диалога между Россией и США.Аналитик выразил убеждение, что только такие переговоры способны затронуть коренные причины конфликта и создать почву для его разрешения."Или же мы можем ударяться в крайности и обсуждать поставку ракет Taurus, вводить новые санкции, рисковать раз за разом, но исход будет один и тот же — полное поражение Украины, и это будет еще хуже для Запада, чем сейчас", — заключил Меркурис.В Кремле ранее подчеркивали, что давление на Россию не принесет желаемого результата. После встречи с украинской делегацией в Стамбуле российская сторона заявляла о готовности к продолжению переговоров, однако давить на Москву с целью изменить ее позицию, как отмечали в Кремле, бессмысленно.

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