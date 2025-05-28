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Госдума приняла в I чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла в I чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год - 28.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:28+0300

2025-05-28T14:28+0300

2025-05-28T14:28+0300

экономика

россия

антон силуанов

госдума

бюджет

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется 10 июня, третье – 11 июня. "Поправки подготовлены в рамках бюджетного законодательства и в соответствии с бюджетным правилом. Потребности в дополнительной поддержке людей, реализации национальных проектов, обороны и безопасности нашли отражение в этих изменениях", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя на пленарном заседании законопроект депутатам. "Осенью мы планируем выйти в Государственную думу с окончательными корректировками бюджета, которые будут соответствовать складывающейся макроэкономической ситуации и приоритетам проводимой государством социально-экономической политики", - сказал также он. Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. Согласно законопроекту, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. "То есть до того уровня, который у нас сложился по итогам исполнения бюджета в прошлом году", - отметил Силуанов. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, а внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. Помимо этого, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Дополнительные средства выделяются на индексацию зарплат бюджетников (около 130 миллиардов рублей), обеспечение обязательств по льготной ипотеке (278,96 миллиарда рублей), имущественные взносы РФ в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" на льготное кредитование в рамках фабрики проектного финансирования (47,6 миллиарда рублей), поддержку льготного кредитования АПК (55,425 миллиарда рублей), строительство мостового перехода в Новосибирской области (2,817 миллиарда рублей) и другие цели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, госдума, бюджет